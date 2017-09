Gestión Macri: Según un estudio, 124 personas pierden el trabajo por día

El Centro de Economía Política Argentina llevó adelante un relevamiento donde se arrojó que en el primer semestre de 2017, 264.000 personas perdieron sus empleos.

El Centro de Economía Política Argentina, logró determinar a través de un estudio, que en el primer semestre fueron despedidos 264.000 obreros, datos que despertaron todas las alarmas en el sector gremial.

Las estadísticas y cálculos de la entidad arrojan que 124 personas por día han sido despedidas por las empresas, comercios y fábricas en el país. Desde el Gobierno nacional sin embargo, han decidido mantener las políticas económicas que han llevado a esta situación, como la apertura de importaciones; de hecho, la llegada del cerdo de EEUU, es el ejemplo más reciente, que perjudicará a los productores locales.

En el interior del país, la situación es bastante crítica, sobre todo con el cierre de fábricas, algo que la provincia de San Luis vivenció desde la llegada de Macri a la Casa Rosada.

La oposición en San Luis, encabezada por el diputado Claudio Poggi, asegura que el cierre de fábricas y el consecuente aumento del desempleo, se debe a políticas del Gobierno provincial, aunque la situación se repite en todo el país.

Distintos gobernadores, que están pasando por escenarios similares, intentaron hablar con los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, de Trabajo, Jorge Triaca y de Industria, Francisco Cabrera, pero las soluciones a sus problemáticas no tuvieron buen cause. El oficialismo no cambiará las directrices de la macroeconomía.

Las estimaciones del Centro de Economía Política Argentina proyectan la pérdida de más de medio millón de empleos en todo el país hasta diciembre, si se mantiene este ritmo.

El Gobierno nacional sigue insistiendo que la caída del empleo se debe a la “pesada herencia” de la gestión kirchnerista. “Fueron muchos años de estancamiento y precarización laboral”, manifestó el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

El discurso oficialista ahora gira en torno a los “brotes verdes de la economía” y en este sentido Peña indicó, que la cifra total de empleo era “récord”, sin mencionar que el fenomenal aumento de trabajadores monotributistas explicaba la inflación en las estadísticas y la inexistente creación de puestos de trabajo genuinos.

Según la cantidad de trabajadores registrados del sector privado (AFIP) se puede observar que en abril de 2017 la pérdida de empleo fue de 51 mil trabajadores, una cifra alarmante que fue en aumento en los siguientes tres meses.