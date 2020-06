Gerardo Morales aseguró que no es mala idea “gravar las grandes fortunas”

El gobernador Gerardo Morales (Jujuy), aseguró ayer que, “en la emergencia”, no es mala idea “gravar las grandes fortunas” y que “los sectores más ricos realicen un aporte extraordinario”.

“No me parece mal. En esta emergencia quienes están haciendo su mayor esfuerzo son los trabajadores, negociando a la baja sus salarios para preservar el empleo, y el sector público, que no recibe aumentos salariales, con una inflación que le come los sueldos. No conozco el proyecto en detalle, pero estoy de acuerdo con que los sectores más ricos realicen un aporte extraordinario”, subrayó el mandatario provincial.

En ese sentido, destacó que “la oposición tiene que tener un rol de acompañar y de ofrecer ideas para resolver los problemas que genera la pandemia. Eso sí, a nivel nacional también debe levantar su voz para evitar los abusos de poder y las arbitrariedades”.

El proyecto en cuestión, que propone cobrar, por única vez, un impuesto a los patrimonios que superen los 200 millones de pesos, a fin de recaudar el equivalente a 3.000 millones de dólares, será presentado en el mes en curso por el Frente de Todos en la Cámara de Diputados, lo que aún no sucedió debido a que se está a la espera de que se estabilice el funcionamiento virtual y las firmas digitales. Mientras, se avanza en la búsqueda de acuerdos con fuerzas de la oposición..

De acuerdo a esa iniciativa. las personas que tengan más de esa cifra pagarán una tasa del 2% y ese porcentaje será progresivo, con un tope del 3,5%. Se tomará como base los bienes personales declarados hasta marzo de este año, según lo que dejaron trascender fuentes parlamentarias.

La intención del oficialismo es reforzar la recaudación, que tuvo una fuerte caída por la crisis que tiene la actividad económica a raíz de la pandemia de coronavirus, y contar con los recursos para atender la emergencia sanitaria y económica. BAE