Gerardo Morales afirmó que Cristina Fernández “tendría que estar presa”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirmó hoy que la ex presidenta Cristina Fernández “tendría que estar presa” porque el Frente para la Victoria encarna “un modelo de corrupción”, y consideró que la referente de la Tupac Amaru Milagro Sala “se robó todo”.

“Milagro Sala se robó todo. Está en prisión por la causa de los 29 millones de pesos, por una causa de corrupción, no está presa por el acampe. Detrás de esta trama cae todo un modelo de corrupción, por eso el Frente para la Victoria está detrás”, apuntó Morales.

En tanto, resaltó que “si hay algo en lo que Sala tiene experiencia es en amenazar personas”, y aseguró que la ex presidenta “tendría que estar presa”.

“La sentencia de la semana pasada confirma que la matriz no sólo era de corrupción, sino también de violencia y amenazas. Si hay un caso en la Argentina donde está bien planteada la prisión preventiva es el caso de Milagro Sala”, señaló en declaraciones a radio Mitre.

En ese sentido, afirmó que “se robaron los fondos de 1835 viviendas y hay más 500 viviendas que están a medio construir. Esto está en una mega causa por la que ya ha sido imputado y llamado a declarar (al ex secretario de Obras Públicas) José López y que también va a tener como involucrado a (el ex ministro de Planificación Federal) Julio De Vido”.

“Detrás de esta trama cae todo un modelo de corrupción, por eso el Frente para la Victoria está detrás. También es un tema que puede tocar a Cristina, que desde mi punto de vista tendría que estar presa”, disparó.

Consultado sobre si “conversa” con el presidente Mauricio Macri sobre la situación de Sala, respondió: “Conoce lo que ha ocurrido en el país y particularmente con la matriz de corrupción. Jujuy es la punta del iceberg de una matriz de corrupción con un componente de violencia extrema. Acá está funcionando el Poder Judicial independientemente, están dadas las garantías”.

“No dábamos más con la violencia, con las amenazas y con todo lo que se robaron, gozamos de la paz que vamos a cuidar y defender”, manifestó.

Al referirse al pedido de la OEA de liberar a la referente de la Tupac Amaru, resaltó: “Después de 12 años de injerencia del kirchnerismo, no nos olvidemos que (el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio) Zaffaroni es miembro de la Corte Internacional. Los organismos internacionales tienen que intervenir pero no en términos de opinión, y hasta ahora, el secretario de la OEA sólo ha hecho kirchnerismo explícito”.

“A los organismos internacionales les falta información, han escuchado una sola campana, por eso nuestro pedido es que vengan a Jujuy. Creemos que en mayo vendrá el Grupo de Trabajo de la ONU, y estamos gestionando que la comisión de la OEA venga lo más pronto posible”, enfatizó.

Por último, acusó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de haber hecho “kirchnerismo explícito” y de “dar opiniones escuchado una sola campana”, por lo que “terminan participando de las disputas político-partidarias del Frente para la Victoria en Argentina”.

“Las decisiones de la OEA se aceptan, si la CIDH resuelve una cautelar y dice que tal persona tiene que quedar libre esa resolución es jurisdiccional, guste o no guste, hay que cumplirlo”, concluyó el mandatario.