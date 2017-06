Gallardo, tras la derrota ante San Lorenzo: “todavía no está definido esto”

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, se retiró hoy del Nuevo Gasómetro con la seguridad de que “todavía no está definido” el torneo y adelantó que dará “pelea” a Boca por la punta hasta que el equipo pueda, luego de la derrota ante San Lorenzo que esmeriló las chances del conjunto millonario.

“¿Cómo me voy a ir abatido. En esto días dije que el semestre nuestro no lo iba a opacar nada y tampoco por haber perdido este partido. Está clarísimo que no voy a cambiar lo que dije. Nosotros ya ganamos. Haber estado peleando desde atrás cuando estábamos fuera del campeonato… Vamos a esperar a ver qué pasad. Todavía no está definido, esto”, sostuvo Gallardo tras el 1-2 ante San Lorenzo.

Gallardo dijo que “no hay nada para reprochar. Los jugadores dejaron todo. Iban e iba, entonces cuando se ha dado todo no hay nada para reprochar”.

En cuanto al segundo gol, fue protector de Augusto Batalla y tácitamente admitió el error que cometió.

“Es una pena porque este gol a nosotros nos significó tener que ir a buscar con mucho menos energía”, dijo aunque se mostró cuidadoso para con el arquero.

“En este momento hay que llevarle tranquilidad, bajarles el nivel de bronca. Cuando hay errores lo mejor es dejarlo tranquilo”, sostuvo.

Por su parte, lamentó la baja de Sebastián Driussi, que obligó “junto a la baja de Alario por suspensión nos quedamos sin los dos jugadores de finalización y tuvimos que salir a hacer otro juego”.