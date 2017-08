Fujimori estaría mas cerca de lograr el indulto del presidente peruano

El ex mandatario Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, quedaría algo más cerca de lograr su tan ansiado y reclamado indulto en caso de que el presidente Pablo Kuczynski concluya en que el deterioro de su salud ya es irreversible, sobre la base de una comisión de médicos próxima a expedirse, se informó hoy.

Kuczynski admitió que ese documento facultativo podría ser tomado en cuenta para, eventualmente, concederle el indulto y reiteró una vez más que se trata de “una decisión enteramente médica” y no política.

Consultado por el programa televisivo “Todo se sabe” sobre el rechazo que puede generar un indulto en algunos sectores, Kuczynski sostuvo que “gobernar no es un concurso de popularidad” y remarcó que “hay cosas muy impopulares que se han hecho y han resultado bien”.

“Se tendrán que sopesar todos los elementos”, añadió, tras lo cual detalló que Fujimori “tiene afecciones particulares y un probable cáncer de lengua que deberán ser revisados por especialistas”.

Puntualizó que no va a tomar “ninguna decisión política” sobre este caso y señaló que no pidió “ninguna opinión a Fuerza Popular”, el partido liderado por la hija del ex mandatario Keiko Fujimori, a quien derrotó por ventaja mínima en un dramático balotaje celebrado el año pasado.

“Es una decisión enteramente médica”, insistió, reseño hoy la agencia de noticias EFE.

El jefe de Estado reiteró que el tema del indulto a Fujimori no fue abordado en la reunión que mantuvo con su hija en julio pasado, encuentro al que calificó de muy profesional y con una agenda larga, en vista a que la ex candidata presidencial lidera la oposición que domina ampliamente el Congreso peruano.

Alberto Fujimori (1990-2000) cumple una sentencia de 25 años de cárcel por violación a los derechos humanos y delitos de corrupción, y permanentemente es atendido en una clínica local por diversas dolencias de salud.

Sus hijos Keiko Fujimori y el legislador Kenji Fujimori han subrayado que está en manos del mandatario indultarlo por su estado de salud y avanzada edad, aunque en el Ejecutivo hay sectores que se oponen a su excarcelación.