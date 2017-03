Frigerio remarcó que el Gobierno “no va a definir salarios que no paga”

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, remarcó hoy que el Gobierno “no va a definir salarios que no paga”, al rechazar el reclamo docente de una paritaria nacional para poner un piso al salario de los maestros este año.

“Durante más de 20 años, desde la transferencia de la educación básica a las provincias, los gobernadores vienen reclamando que el gobierno nacional no defina salarios que no paga, que el gobierno nacional no se meta en la discusión salarial de empleados públicos provincias”, justificó en diálogo con radio Continental.

Según Frigerio, “durante muchos años hubo una confusión, porque el gobierno nacional no tenía maestros bajo su responsabilidad y definía salarios. Eso se confrontaba con las expectativas de las provincias y se terminó también, porque fue un acuerdo con los gobernadores. El gobierno nacional no va a definir más salarios que no paga”.