Franco Luciani se presentará en Merlo, Villa Mercedes y San Luis

El músico, compositor y cantante Franco Luciani, artista que durante más de 15 años de trayectoria logró mostrar un perfil propio para asumir el tango y el folclore, iniciará mañana una gira por ciudades de Córdoba y San Luis en dúo con el guitarrista Leonardo Andersen.

El encuentro entre el armonicista, autor y vocalista rosarino con la guitarra del tandilense (quien además integra el noneto Don Olimpio) tendrá, hasta el jueves 1 de febrero, cinco fechas en Córdoba y tres en San Luis.

“Este dúo es como una ‘reducción’ del trio que incluye el contrabajo de Pablo Motta, pero la manera de trabajar cada uno con su instrumento es también distinta en este formato que genera un gran funcionamiento y disfruto”, aseguró Luciani en charla con Télam.

El músico que en su camino ha dejado registrado encuentros con Raúl Carnota-Rodolfo Sánchez y con Federico Lechner, además de sus discos solistas, especificó que “el hecho de ser dos nos obliga a cubrir más espacios pero no desde un faltante sino desde un desafío artístico con el que el año pasado, por ejemplo, anduvimos por Estados Unidos y Canadá”.

La recorrida de la dupla comenzará mañana en Río Arriba, de Agua de Oro; el jueves estará en La Bici Del Ángel, de la ciudad de Córdoba; el viernes en La Matilde, de San Javier; el 27 en Cielito lindo, de Los Hornillos; y el 28 en Plaza Cacique Tulán, de San Marcos Sierras.

Ya en San Luis, Luciani-Andersen pasarán por Merlo (el martes 30 en Sachacabra), Villa Mercedes (el 31 en Don Miranda) y la capital puntana (el 1 en Al Picoteo).

Télam: ¿Qué repertorio ofrecerán en la gira?

Franco Luciani: Habrá mucho repertorio del último disco “Anda en el aire” y, como siempre, canciones de discos anteriores y siempre algo nuevo.

T: ¿El hecho de ser dos músicos en escena limita la faceta de cantante que desplegó en “Anda en el aire”?

FL: No, es diferente también. Un poco más de exposición tal vez. Pero las intervenciones de la voz están allí en los mismos arreglos. Incluso tal vez un poco más “sueltas” al fraseo.

T: ¿Extraña este año los escenarios de los festivales folclóricos? ¿Cómo se lleva con esa escena en particular?

FL: Sí, un poco sí. Es una escena con la que me llevo muy bien y en donde es muy bien recibida mi música. Esa amplitud de escenario que tengo me da mucho orgullo. Lo mismo en el exterior. Tocar en grandes teatros, pequeños clubes o en festivales al aire libre con mucha gente te ofrece situaciones muy diferentes y a todas las disfruto. Hay una mínima adaptación para cada caso pero la línea artística general es siempre la misma.

T: ¿Qué planes asoman para 2018?

FL: Volveré a viajar a Europa a mitad de año y tal vez repita lo de 2017 por Estados Unidos y Canadá. Además estoy proyectando la grabación de nuevas composiciones propias con diversos poetas aunque no tenga un disco en ciernes todavía. Y entusiasmado en adelantar que voy a comenzar en marzo en la ciudad de Buenos Aires un ciclo que me tendrá un día a la semana como anfitrión de queridos colegas de distintos géneros con los que comparto giras, grabaciones y conciertos y que espero sea como un punto de encuentro.