Flybondi dejaría de operar en diciembre porque “no se puede bancar más la pérdida”

Marcelo Uhrich secretario de Prensa Y Difusion en Unión de Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) habló de la suspensión de actividades de Avianca, de los problemas en Andes, de la gestión de Aerolíneas Argentinas y dejó una señal de alarma: “Lo que se comenta en el mercado es que Flybondi en diciembre dejaría de operar porque no se puede bancar más la pérdida”.

“Avianca deja de operar, dudo que sean seis meses”, abrió el dirigente gremial y añadió: “Calculamos que va a ser muy difícil que vuelva a iniciar operaciones”.

En declaraciones al programa Segundo Semestre de Radio Del Plata, Uhrich contó que “Los pilotos han decidido no movilizar los aviones, es decir no prestar pilotos para que vuelen porque pretenden repatriar aviones y avión que se fue no vuelve nunca más”. Y especificó que “Son 450 compañeros que se quedan sin trabajo”.

“Nosotros dijimos que la revolución de los aviones iba al fracaso y mucho menos si tocaban la banda tarifaria mínima”, recordó el dirigente.

“Acá lo que hicieron fue implementar el plan Lopetegui – Quintana dándole los vuelos internacionales al consorcio Latam Internacional que transporta más pasajeros argentinos al exterior que el resto de las aerolíneas. Esto genera un déficit atroz porque no tributan ni generan empleo”, explicó Uhrich.

“En el caso de las low cost reventaron la banda tarifaria mínima y hoy vemos que Aerolíneas Argentinas para volver a recuperar mercado vende 512 mil pasajes por debajo del valor operativo de ese boleto”, especificó.

Y sentenció: “Destruyeron una actividad exitosa en Argentina. Andes está pagando sueldos en 3 y hasta 4 veces. Lan Argentina perdió cerca de 30 millones este año. Aerolíneas tenía una participación de mercado del 80% y ahora tiene 70%”.

Por último dejó una incógnita sobre el futuro del emblema de Cambiemos en materia aerocomercial: “Flybondi pierde 3 millones de dólares por mes y nadie entiende de qué se trata. Lo que se comenta en el mercado es que en diciembre dejaría de operar porque no se puede bancar más la pérdida. No sólo no ganaron el mercado haciendo dumping, sino que tuvieron mil incidentes en un año”

