El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que “no es verdad que no tenemos un plan, no lo contamos porque estamos en plena negociación y contarlo sería mostrar las cartas” y agregó: “Estamos jugando al póker y no con chicos”.

El jefe de Estado habló durante una conferencia magistral a estudiantes del Instituto de Estudios Políticos de París, en el marco de su gira por Europa.