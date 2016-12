Falleció el icono de la música pop de los 80 y 90 George Michael

El cantante y compositor británico George Michael, ícono de la música pop en las décadas de los ’80 y los ’90, falleció hoy a los 53 años por causas que su familia no quiso informar ya que pidieron “respetar la privacidad en este momento de dolor”.

La oficina de prensa del músico informó que “con gran tristeza confirmamos que nuestro amado hijo, hermano y amigo George murió pacíficamente en su casa durante el periodo de Navidad. La familia pide que su privacidad sea respetada en este momento difícil y emotivo. No habrá más comentarios en este punto”.

La policía indicó que no se registraron circunstancias sospechosas en torno a la muerte de Michael, que murió rodeado de su familia y amigos.

Michael, quien nació bajo el nombre de Georgios Kyriacos Panayiotou -ya que era hijo de griegos- en el norte de Londres, vendió más de 100 millones de discos en una trayectoria de casi cuatro décadas que comenzó en 1981 con el éxito del dúo Wham! que conformaba junto a Andrew Ridgeley.

El primer álbum de la banda, “Fantastic”, apareció en 1983 en Gran Bretaña y fue un éxito a los pocos días de su lanzamiento, alcanzando el puesto nº1 y produjo una serie de sencillos en el top 10, incluyendo el primer corte del disco, “Wham Rap! (Enjoy What You Do)” y “Club Tropicana”. El segundo fue “Young Guns (Go For It!)”; también estaba en ese disco un tema de igual éxito como “Bad Boys”.

Su segundo álbum “Make It Big” fue el avance que hizo del dúo superestrellas internacionales, llegando al número 1 en las listas de éxitos en los Estados Unidos.

En los últimos meses de 1984 empezó a sonar en las radios de Inglaterra la canción “Wake Me Up Before You Go Go”, el primer corte de este álbum, al igual que “Freedom”, “Everything She Wants” y “Careless Whisper”, el último de los cuales también se convirtió en el primer trabajo como solista de Michael.

El éxito de la banda convirtió a ambos en mega estrellas y a Michael en un sex symbol reivindicado por las mujeres y por los gays, junto a Simon Le Bon y John Taylor de Duran Duran.

Pero su sexualidad siempre estuvo en el centro de la atención de los tabloides sensacionalistas británicos.

Durante el otoño de 1987 Michael publicó su primer álbum en solitario “Faith”. Además de tocar un gran número de instrumentos en el álbum, él escribió y produjo todas las canciones en la grabación, a excepción de una, que él co-escribió.

Se convirtió en un éxito de ventas en ambos lados del Atlántico norte, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Parte del éxito se debió a un hábil cambio de imagen: George optó por un look más agresivo, con barba de varios días, aros, campera de cuero y jean achupinados.

El disco contenía hits como “I Want Your Sex”, “Faith” y las exitosas baladas “Father Figure” y “One more try” que se sumaron a la jazzy “Kissing a Fool” y que le permitieron vender 20 millones de discos y convertirse en uno de los solistas más importantes del planeta.

Todo el proceso de promoción, grabación de videos y gira de “Faith” dejó extenuado, frustrado y lejos de sus amigos y familiares. El pedido para que Michael no confesara que era gay era enorme, ya que el cantante atraía una altísima proporción de público femenino.

Michael le dijo a su compañía discográfica, Sony, que no quería hacer más ese tipo de promociones y decidió que no prestaría más su rostro en los videoclips de su siguiente disco “Listen Without Prejudice Vol.1” en donde el cantante demostraba su capacidad musical metiéndose en el funky, en el soul y el blues con grandes canciones como “Freedom”, “They Won’t Go When I Go”, “Something to Save” y “Waiting for That Day” co-compuesta junto a los Stones Mick Jagger y Keith Richards.

En esta etapa los videos de Michael se hicieron famosos porque las modelos top mundiales participaban y hacia mímica en ellos, ya que el cantante había decidido no mostrar su cara, aunque se encargada de producirlos y co-dirigirlos.

Michael se puso a grabar el Volumen 2 pero Sony le negó el presupuesto y le recomendó retomar la senda musical y comercial de “Faith”, situación que molestó al cantante, que se dedicó a escribir singles para los proyectos de lucha contra el SIDA como “Red Hot Rio” y donaciones para entidades que alimentaban a niños africanos.

George Michael invito a su ídolo Elton John a un concierto benéfico en el Wembley Arena de Londres el 25 de marzo de 1991, donde el dúo grabo una notable versión del clásico de Elton “Don’t Let The Sun Go Down On Me”, que fue nùmero 1.

Inmediatamente, Michael reconoció públicamente que estaba en pareja con el italiano Anselmo Feleppa, situación que irritó aún más a la discográfica y a los managers.

En 1992, George participó en el concierto Tributo a Freddie Mercury el 20 de abril de 1992 en el Estadio Wembley de Londres y esa noche cantó “Somebody to Love”, que provocó éxtasis en el publico además de una exquisita versión de “These Are the Days of Our Lives” junto a Lisa Stanfield.

Esa misma noche, Michael confesó que fue el momento más increíble de su carrera musical, ya que cumplió uno de los sueños de su vida al compartir show con astros como Queen, Elton John y David Bowie, entre otros.

En 1996, Michael pasó de Sony a Dreamworks y se puso grabar un nuevo disco “Older” donde el cantante se metió en una música más bailable con cosas del acid house y del R&B, además de sus tradicionales baladas esta vez surcadas por la muerte de su pareja Anselmo Feleppa.

En 1999, luego de mudarse a Los Angeles, harto de la persecución de los paparazis británicos, Michael editó el disco de standards pop “Songs from the Last Century”, mientras retomaba las giras y blanqueaba su romance con el banquero Brett Charles.

Un año antes, un efectivo de la policía de Los Ángeles lo arrestó en un baño público por “actos lascivos”, que el propio cantante explicó.

“Me siguió al baño, y entonces el policía -bueno, yo no sabía que era policía en aquel momento, obviamente- comenzó a jugar a un juego. Creo que se llama ‘Yo te enseño el mío, tú me enseñas el tuyo, y cuando me lo enseñes, te arresto'”, relató.

Tras presentar un alegato de no impugnación a los cargos, Michael fue multado con 810 dólares y sentenciado a cumplir 80 horas de servicios a la comunidad, pero tuvo su revancha cuando grabó el videclip de la bailable canción “Outside”, en el que podía verse a hombres vestidos de policía besándose.

Marcelo Rodríguez, el agente de policía, lo denunció ante el Tribunal de California en 1999 alegando que el video se mofaba de él y que Michael lo había difamado en varias entrevistas y le reclamó 10 millones de dólares al cantante.

Pero el Tribunal no admitió la denuncia basándose en que el oficial de policía era un oficial público, pero una apelación volvió a admitir la demanda el 3 de diciembre de 2002, aunque luego la corte dictaminó entonces que Rodríguez, como funcionario público, no podía legalmente pedir daños ni perjuicios por angustia emocional.

Con el paso de los años, y en Gran Bretaña, fue detenido varias veces por manejar bajo el influjo de la marihuana y el alcohol, lo que le valió un par de probation y varias multas, además de que le retiraran el registro de conducir.

En 2004, Michael editó el disco “Patience”, regresó a las giras, donde adoptó una posición muy dura con el ex primer ministro inglés Tony Blair por llevar a su país a la guerra en Irak y Afganistán, hasta que en 2011 suspendió una gira por Australia luego de caer enfermo por una dura neumonía.

Aquella afección casi le cuesta la vida y desde allí Michael espació sus shows, se dedicó a aparecer en varios programas de TV y series, además de continuar militando por los derechos de los homosexuales y por causas humanitarias en África y Asia.

En 2014 editó el disco “Symphonica”, que incluye sus clásicos junto a una Filarmónica.

Desde hace un año se rumoreaba su regreso a los estudios para grabar un disco con su mirada del nuevo R&B y de las nuevas tendencias musicales hasta que lo sorprendió la muerte.