Fabbiani a Cristina: “soy honesta y honrada ¿Usted puede decir lo mismo?”

La conductora del magazine de la tarde de Canal 13, le dedicó un segmento de su programa a la ex presidenta, luego de sus acusaciones sobre una supuesta operación mediática de los incidentes ocurridos en la residencia de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

Fabbiani comenzó su programa refiriéndose a la “cadena nacional de la mentira”, que denunció Cristina Kirchner, en la que también involucró a Santiago del Moro, Alfredo Leuco y Alejandro Fantino.

“Quisiera aclarar una cuestión que me parece importante antes de meternos de lleno en el programa: ayer la ex presidenta publicó en sus redes una foto que me incluía”, arrancó Fabbiani, mostrando la imagen.

“Está Alfredo Leuco, está Santiago del Moro, está Alejandro Fantino, los tres refiriéndose al conflicto en Santa Cruz, según indican los graphs. En cambio, eligió poner una foto mía llorando. Yo también toqué el tema de Santa Cruz acá en el programa, pero eligió poner una foto mía llorando”, agregó.

“Hace veinte años que soy comunicadora y trabajo en la televisión, la gente me conoce: soy honesta y soy honrada. ¿Usted puede decir lo mismo?”, preguntó.

“Sin dudas son cualidades que va a tener que demostrar ante la Justicia”, completó Fabbiani.