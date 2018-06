España echó al técnico Lopetegui a dos días de su debut en el Mundial

El entrenador Julen Lopetegui fue despedido hoy de su cargo de seleccionador de España a solo dos días del debut en la Copa del Mundo de Rusia 2018, que será el viernes ante Portugal.

Julen Lopetegui fue destituido hoy como entrenador del seleccionado español de fútbol, según lo anunció oficialmente Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y en su lugar fue designado Fernando Hierro, a dos días del debut en el Mundial de Rusia 2018, que será el viernes ante Portugal.

La RFEF tomó la decisión apenas veinte horas después de que el Real Madrid anunciara ayer el fichaje de Lopetegui como técnico reemplazante del francés Zinedine Zidane para la próxima temporada, una vez finalizada la cita de Rusia 2018.

Pese a que se esperaba una conferencia conjunta entre Rubiales y Lopetegui, finalmente el técnico no acudió a la sala de prensa del Krasnodar Stadium tras conocer su destitución y decidió regresar de inmediato a España, donde formulará declaraciones.

“Nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional”, anunció Rubiales ante los medios de comunicación en una decisión sin precedentes en la historia de los mundiales, en especial tratándose de un candidato al título, y pese a contar con la oposición de los jugadores del seleccionado.

“Todos estamos afectados. Hay que pensar siempre en lo mejor para la Federación y la selección. Desde luego es un duro golpe, pero a partir de esta tarde, con el nuevo entrenamiento y el nuevo staff, estaremos todos juntos para remar adelante”, agregó.

Los intentos de Rubiales por frenar el anuncio del Real Madrid sobre la contratación de Lopetegui tras la finalización del Mundial, fueron en vano y el presidente de la Federación se enteró poco antes que fuese oficial.

“Me enteré cinco minutos antes del anuncio. Estaba en Moscú y tuve que reaccionar. Sé que habrá críticas, pero los valores de la Federación están por encima”, recalcó, el dirigente, al tiempo que desveló que ni él, ni su director deportivo, Fernando Hierro, fueron informados con antelación por el técnico.

Lopetegui fue el elegido para tomar el relevo de Vicente del Bosque al mando de la selección tras la Eurocopa 2016, y en los casi dos años que ha estado en el mando del conjunto español no ha conocido la derrota en los 20 partidos que ha dirigido (14 victorias y 6 empates con 61 goles a favor y 13 en contra).

Después de la brillante clasificación de la selección al Mundial de Rusia, el 21 de mayo último, la RFEF renovó el contrato de Lopetegui por otros dos años, hasta 2020.

Fue una de las primeras decisiones de Rubiales tras llegar al cargo de presidente y la más dura que ha tenido que tomar se produce en Krasnodar prescindiendo del seleccionador a solo dos días de debutar en la competición.

“No me siento traicionado porque Julen ha hecho un trabajo implacable. Nos vemos obligados por cómo se han hecho las cosas. Es un profesional integro, pero las formas no han sido las correctas. No podemos permanecer al margen de las negociaciones de uno de sus trabajadores y mirar para otro lado”, explicó.

El apoyo de los referentes (Ramos, Iniesta, Silva, Piqué, Busquets o Reina) no pudo frenar la decisión de Rubiales, a quien explicaron que no era momento de tomar decisiones apresuradas, más en una competición que es cada cuatro años y que para muchos de ellos puede ser la última oportunidad de ganar un Mundial.

“Tengo una relación con ellos muy cercana. Desde luego es la situación más compleja que me podía encontrar. He hablado con ellos y puedo garantizar que los futbolistas van a hacer todo lo que esté a su alcance para llevar a la selección lo más lejos posible”, argumentó.

De inmediato, la RFEF se puso a trabajar en el sustituto y eligió Fernando Hierro, actual director deportivo de la entidad, quien se encuentra junto al equipo en la concentración de Krasnodar y tomará el mando de la selección durante el Mundial que comienza mañana y en el que España debutará el viernes ante Portugal en Sochi.

Hierro, que el pasado mes de noviembre retomó su posición de responsable en el área deportiva de la RFEF, tomó las riendas a 48 horas del debut de la “Roja”, que llegó a Rusia como una de las grandes candidatas al título, aunque ahora deja abierta la incógnita ante el inesperado cimbronazo.

La única experiencia del ex defensor como técnico, fue en el Real Oviedo durante la temporada 2016-17, cuando terminó en la octava posición de la clasificación en Segunda División, con 17 triunfos, 10 empates y 15 derrotas en las 42 jornadas que duró la competición liguera.

Tras esa breve aventura como técnico, el hombre de 50 años regresó a la federación española con el cargo de director general deportivo, había ocupado entre 2007 y 2011 cuando la selección fue campeona de Europa (2008) y del Mundo (2010), para encargarse de supervisar las categorías inferiores y de mantener el contacto entre Lopetegui y los dirigentes.

Hierro, que también fue segundo entrenador del Real Madrid en la temporada 2014-15 junto al italiano Carlo Ancelotti y manager del Málaga en 2011-12, como jugador disputó 89 encuentros con la selección española, con 29 goles, durante doce años, entre 1989 y 2002, con la presencia en cuatro Mundiales (Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Japón y Corea 2002).

Además, desarrolló la mayoría de su exitosa trayectoria, trece años, en las filas del Real Madrid, al cual llegó en 1989 procedente del Valladolid, y en el que jugó hasta 2003.

Hierro jugó 598 partidos con la camiseta del equipo blanco, con la que conquistó cinco Ligas, tres Ligas de Campeones, una Copa del Rey, cuatro Supercopas de España, una Supercopa de Europa y dos Copas Intercontinentales. Después jugó en el Al-Rayyan de Catar (2003-04) y en el Bolton inglés (2004-05).