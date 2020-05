Escándalo virtual en la comisión de Deuda Externa: Gritos y peleas

El Congreso fue escenario hoy de tensas escenas entre el oficialismo y la oposición, que comenzaron con un duro cruce a los gritos en la bicameral de deuda pública, siguió con una pelea por los varados en el exterior y terminó con un portazo de Juntos por el Cambio en la comisión de DNU.

La jornada arrancó picante al mediodía en la bicameral de Deuda Exterior, donde el diputado de Juntos por el Cambio Luciano Laspina tuvo un exabrupto y acusó al senador del Frente de Todos José Mayans de querer llevarlo “por delante”.

En el marco de una reunión por videoconferencia, Laspina brindó una extensa ponencia sobre el endeudamiento externo del país, luego de que varios legisladores del oficialismo cuestionaran la toma de deuda por parte de la gestión de Juntos por el Cambio.

Mayans, que preside la comisión, le pidió en varias oportunidades que “vaya redondeando”, en medio de críticas por parte de legisladores de Juntos por el Cambio sobre el uso del tiempo y del propio Laspina, que perdió los estribos y, golpeando la mesa, vociferó: “Hemos escuchado a todos, esto es una falta de respeto, ustedes quieren hacer política con esto”.

Luego de que Mayans lo acusara de “irrespetuoso” con el resto de los legisladores por extenderse en el uso de la palabra, Laspina explotó: “¡Usted es un irrespetuoso! Me quiere llevar por delante, me pechea. ¡Yo tendré cara pero no soy boludo, eh!”.

“Si no quiere que hable dígamelo, pero para eso anulemos el debate de la comisión”, agregó el diputado nacional y vicepresidente de la comisión.