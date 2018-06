Emmanuel Guevara evoluciona favorablemente y ya está en sala común

El “Loco” evoluciona del grave accidente que sufrió el 1º de junio en Las Chilcas y ya pasó a la sala común, así como lo anticipó el director del Hospital San Luis, Leonel Anello.

“Llegué muerto, me ‘zamarrearon’ un buen rato y me salvaron la vida. Acá estoy, mejorando y todo se lo debo a los médicos del hospital que me atendieron, realmente son los número ‘1’, no me alcanzan las palabras para agradecer”, dijo “Emma” a minutos de haber sido pasado a una sala común.

Guevara entró al complejo sanitario el viernes 1º de junio. Estaba grave y fue internado en terapia intensiva. Al octavo día de internación, ya está en una sala común de cirugía para continuar el tratamiento, está lúcido, respira sin asistencia, no tiene fiebre y además conserva el buen ánimo que siempre lo caracterizó.

“Me comentó mi familia que la gente está muy atenta a lo que me pasa y me mandan mensajes de cariño y fuerza. A ellos también quiero agradecerles, espero poder volver pronto a estar en la calle, la sigo pedaleando, más duro que nunca”, cerró Emmanuel.

Fuente: Prensa Ministerio de Salud.