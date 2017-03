El “Washington Post” destacó las acciones de San Luis por los refugiados

The Washington Post reconoció a través de un artículo escrito por Almudena Calatrava de la agencia de noticias AP, las políticas que se llevan adelante en San Luis en torno a los refugiados sirios.

“En momentos que países como Estados Unidos buscan limitar la entrada de sirios que huyen de la violencia en su país, el gobierno de la provincia argentina de San Luis les abrió las puertas como parte del que es considerado el programa de acogida más generoso en la región”, dice el artículo.

Y agrega: “San Luis, a unos 800 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, decidió cubrir los gastos de traslado en avión desde Siria, así como la vivienda, la salud, la educación e incluso ayudar a buscar trabajo a quienes elijan esa provincia para reconstruir su vida”.

“‘Sentimos que vivimos de nuevo’, dijo a The Associated Press George S., con ayuda de una intérprete. El padre de Fadi, de siete años, se instaló junto a su esposa y otros dos hijos en un apartamento habilitado por las autoridades en La Punta, a unos 20 kilómetros de la ciudad de San Luis”, publicó The Washington Post.

