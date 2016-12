El Transpuntano decidió no sumarse al paro convocado por la UTA

El servicio de Transpuntano funcionará normalmente entre el 29 y 31 de diciembre, en la ciudad de San Luis, tras la decisión de los choferes de no adherir al paro convocado por la UTA.



El delegado de la empresa, Iván Piñeyro, dijo que la UTA no comunicó qué sucede con los empleados de las firmas del interurbano. “Nosotros comunicamos todo a los empleados porque cinco delegados no pueden decidir por el bolsillo de los trabajadores”, comentó el gremialista a Radio Popular.

Se supo que algunos de los conductores del urbano no querían acompañar la medida de los del interurbano por la eterna disputa entre el sector, en el cual hasta se han denunciado por “robarse” pasajeros en los distritos que no les corresponde.

Los integrantes de la UTA fueron invitados a la asamblea pero no asistieron. Por eso, los choferes convocaron a un escribano público para que certifique la decisión de la mayoría de los empleados.

Piñeyro comentó que también sufrió una amenaza telefónica, el lunes por la noche. Dijo que la chica se presentó como Daniela y que tenía la misma voz de la persona que llamó al presidente de Transpuntano, Mariano Estrada, para “apretarlo” para que no saque los colectivos a la calle entre el 29 y 31 de diciembre. “Me preguntaron si era ‘El colo’ y me dijeron que si iba a la asamblea, me hacían cagar”, denunció.