El titular de la UIA criticó rumbo económico del Gobierno

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, advirtió que la actividad fabril va a sufrir “una recesión muy fuerte hasta fin de año o más”, a raíz del ajuste que aplica el Gobierno.

En ese marco, y tras conocerse el ajuste anunciado por el Ejecutivo a través de la eliminación del “Fondo Sojero”; la reducción en un 66% del monto total pagado en concepto de reintegros a la exportación y la suspensión por 6 meses la baja de las retenciones para derivado de la soja, Acevedo aseveró: “Yo no veo un plan en el largo plazo o los que siguieron hasta ahora no han sido los correctos”.

Según el dirigente, el ajuste de las cuentas públicas “tendrá consecuencias negativas para las industrias y las economías regionales”. Además, sostuvo que el Poder Ejecutivo Nacional “todavía no ha podido bajar la inflación, que era una de las metas que tenía el presidente Mauricio Macri desde el comienzo de su gestión”, en diciembre de 2015.

En declaraciones a radio La Red, Acevedo indicó además que “todavía tenemos un problema con el tipo de cambio. La corrida cambiaria sigue existiendo, esa crisis la tenemos latente. Y cuando empieza a devaluarse el dólar, inmediatamente pega en la inflación”, que en julio trepó al 3,1%, según el INDEC.

Para el jefe de la UIA, no hay “un plan a largo plazo por parte del Gobierno, y los que han surgido hasta ahora no han sido los correctos”. Asimismo, alertó que la industria “va a tener hasta fin de año o más una recesión fuerte, y no creo que eso se revierta, porque hay un problema internacional que no ayuda”.

“Y también tenemos un problema interno que todavía no está solucionado. Se está haciendo un ajuste tipo a lo contador, como se hace en una empresa para abaratar costos”, enfatizó.

Si bien planteó que “no está mal ese ajuste”, consideró que “cuando se tienen que mejorar las finanzas, lo que claramente hay que hacer es ver cómo vender más”.

“A los efectos de agrandar la economía, no aparece el plan. Lo principal no es pensar cómo hacer para gastar menos, sino para que ingrese más”, puntualizó el empresario.

Por último, consideró que las recientes medidas que anunció el Ministerio de Hacienda, “como bajar los reintegros a la exportación, son justamente las que van en contra” de la actividad.