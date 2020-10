El Senador Ariel Rosendo será detenido, indagado y trasladado a la penitenciaria de San Luis

El juez Leandro Estrada dispuso la detención del Senador provincial, Ariel Rosendo, quien será trasladado antes del medio día a la Unidad Regional II y a las 17:00 hs será indagado para luego ser trasladado a la penitenciaría de San Luis.

Rosendo se encuentra internado en la Clínica del Aconcagua, para ser evaluado por una junta médica, que el 7 de octubre, quienes llegaron a la conclusión de que «el estado general de Rosendo es optimo para llevar la prisión preventiva dispuesta por el Juez», según explicó el abogado del Senador, Gonzalo Estrada.

El abogado de Rosendo estima que durante la mañana será efectiva dicha detención, la misma «será en la Clínica del Aconcagua» y en la Unidad Regional II «ahí esperará una audiencia de ampliación de indagatoria», y «creemos que será trasladado a la penitenciaría de la Ciudad de San Luis».

El letrado confirmó que «la orden se venía aplazando y está junto al procesamiento por el delito de robo agrabado y a la cual nosotros hemos apelados», y agregó que «nosotros cuestionamos la prisión preventiva y auto de procesamientos y no compartimos la visión del Juez y consideramos que hay cuestiones infundadas y no vemos el motivo de la prisión preventiva y no está fundada en su resolución».

El abogado defensor afirmó que «El Juez argumenta que se puede escapar o puede eludir el accionar de la justicia, pero no explica porque, así que será la Cámara quien ponga las cosas más claras, porque en el tribunal del Dr. Estrada de derecho no se habla nada, y se habla sólo de lo que el Juez tiene ganas».

«Nosotros ya recurrimos a la Cámara presentando un recurso de apelación contra el auto de procesamiento y la prisión preventiva» afirmó el Dr. Gonzalo Estrada.