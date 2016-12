El Senado dio media sanción al proyecto de reforma de Ganancias

El Senado nacional dio hoy media sanción al proyecto para modificar el impuesto a las Ganancias, al tiempo que la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados logró aprobar el dictamen correspondiente, que permitirá que mañana el tema sea tratado en una sesión especial para ser convertido en ley.

La propuesta consensuada a partir de un acuerdo del Gobierno nacional con la CGT y los gobernadores obtuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el macrista Luciano Laspina, y será tratado en el recinto mañana, a partir de las 11, en una sesión especial convocada dentro del período extraordinario.

El Frente para la Victoria (FpV) ratificó que rechazarán lo aprobado por el Senado e insistirá con la media sanción de Diputados, mientras que el Frente de Izquierda también anticipó su oposición a la propuesta impulsada por el Ejecutivo.

A partir del mediodía, el Senado comenzó a tratar el proyecto y fue aprobado por mayoría, aunque sin el acompañamiento de parte del bloque del PJ-Frente para la Victoria.

“Quiero agradecer a todos aquellos que fueron sensatos en estas últimas semanas, a todos aquellos que pensaron desde la responsabilidad alrededor de discutir un tema pendiente que teníamos, el impuesto a las ganancias de los trabajadores, que ahora se llamará a los ingresos”, expresó el presidente Mauricio Macri en la Residencia de Olivos por la creación del Parque del Bicentenario, en la provincia de Tucumán.

Catorce senadores kirchneristas de un total de 42 que integran el bloque PJ-FPV, se negaron a apoyar el proyecto, tal como lo promovió el jefe del espacio Miguel Angel Pichetto, y se dividieron entre la abstención y el rechazo.

El texto, que se cerró el martes último tras arduas negociaciones, resultó aprobada con 56 votos afirmativos pertenecientes al oficialismo, parte del bloque del PJ-FPV y senadores de otras expresiones minoritarias, y tuvo dos votos negativos (Ruperto Godoy y Daniel Pérsico del PJ-FPV) y doce abstenciones del mismo espacio.

Las abstenciones fueron de los senadores kirchneristas Liliana Fellner, Marcelo Fuentes, María Virginia García, Anabel Fernández Sagasti, Hilda Aguirre, Ana Almirón, María Ester Labado, María Sacnun, María Pilatti de Vergara y Nancy González, del PJ-FPV; y de los peronistas puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso, de Compromiso Federal.

El proyecto consensuado, que fue aprobado en Senado tras cuatro horas de debate, modifica la media sanción que la oposición logró imponer en la Cámara de Diputados en contra de los deseos del Gobierno.

“Celebramos que hayamos apostado doble por el acuerdo, en lugar de apostar simple por la confrontación”, dijo el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, al término de la sesión en el Senado y admitió que “este acuerdo que hicimos en estos pocos días se podría haber hecho antes”.

A su vez, el jefe del bloque del PJ-FPV, Miguel Angel Pichetto, reconoció antes de la votación que el bloque se manifestaría dividido y optó por no cuestionar la media sanción de Diputados, donde sostuvo que se planteó “un debate que estaba en el seno de la sociedad y en los sectores del trabajo y además no podemos obviar que los tres candidatos a Presidente, el que más o el que menos hablo de este tema, no es sólo en esta campaña sino en la campaña de 2013”.

En tanto, el presidente de la comisión de Presupuesto, Juan Manuel Abal Medina (PJ-FPV), destacó al inicio del debate que el proyecto era producto “producto de un consenso importante que se logró a posteriori de la media sanción” de la Cámara de Diputados.

En caso de aprobarse el proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias, alrededor de 400.000 trabajadores dejarán de pagar el impuesto gracias a las subas de los mínimos no imponibles y deducciones que serán de 28.000 brutos para solteros y 37.000 pesos para casados con dos hijos.

Además, quedan exentas las horas extras y los viáticos quedan con límites y se contempla la deducción del alquiler hasta el 40 por ciento de cada alquiler, al tiempo que se estableció cubrir el costo fiscal de las provincias y dar una compensación por única vez en ATN, que se calcula de 3.500 millones de pesos, entre otras cuestiones.