El seleccionado argentino de rugby logró su primer triunfo de la historia ante Nueva Zelanda por 25 a 15

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, venció en esta madrugada a los poderosos All Blacks de Nueva Zelanda, por primera vez en la historia, por 25 a 15 (PT 16-3), en un partido válido por la tercera fecha del torneo Tres Naciones que se está desarrollando en Australia.

Este cotejo se jugó en el Bankwest Stadium de Sidney y todos los puntos de Argentina fueron anotados por el medio apertura Nicolás Sánchez, a través de un try, seis penales y una conversión,

Para los All Blacks, tricampeones del mundo, sumó un try, una conversión y un penal de Richie Mo’unga y un try de Sam Cane.

Luego de semejante impacto, Argentina volverá a jugar el sábado próximo ante Australia, por la cuarta fecha del certamen, acotado y transformado en Tres Naciones y no en Rugby Champiosnhip debido a la ausencia del campeón mundial Sudáfrica.

El siguiente compromiso de Los Pumas será el sábado a partir de las 5 de nuestro país en el Mc Donald’s Jone Stadium, de Newcastle.

Con este resultado el puntero es Nueva Zelanda con seis puntos (3 partidos), seguido por Australia con cuatro (2) y Argentina con cuatro (1).

El entrenador del seleccionado argentino de Rugby, Mario Ledesma, no disimuló la enorme emoción que el provocó el gran triunfo de Los Pumas ante Nueva Zelanda en el Tres Naciones, al destacar que «valida todo lo hecho anteriormente».

Ledesma, a quien se lo observó llorando de emoción en los minutos finales del test que su equipo ganó 25 a 15 en Sidney dijo: «No hubo dudas en el desarrollo del partido. Es lindo ver los frutos, el triunfo valida un poco todo lo que se hizo desde principio de año y a la distancia. Mucha gente preparó esto»

«Con la pandemia hay cosas difíciles de explicar, hay mucho intangible y está un poco reflejado aquí, es increíble, no le habíamos ganado nunca a los All Blacks y le venimos a ganar acá» dijo el coach sobre un equipo que no jugaba un cotejo oficial hace 402 días.

Ledesma habló también de lo que representa el australiano Michael Cheika, asesor externo del equipo, y de como inició su desempeño en Los Pumas.

«El día que llegó Cheika dijo: quiero ser parte del primer equipo argentino que le gana a los All Blacks. Estamos agradecidos de lo que está pasando, con todo lo que pasa en Argentina. Hasta en los momentos de tensión decís «soy un privilegiado de estar viviendo esto», explicó.

Sobre la notable tarea del medio apertura Nicolás Sánchez, autor de los 25 tantos del equipos, el exprimera línea de Los Pumas señaló: «Con Nico era arrancar una página en blanco. Tenemos una historia lindísima, vivimos momentos lindos, otros más difíciles pero lo de hoy es espectacular, la rompió toda y él está muy bien.

Finalmente, Ledesma que se fundió en un interminable abrazo con cada jugador al culminar el partido en el campo de juego se refirió al sentimiento que genera la casa de Los Pumas: «Estos chicos están enamorados de lo que hacen y se vio reflejado en la cancha».

Por su parte, la cuenta oficial de los All Blacks felicitó a Los Pumas por el histórico triunfo.

«Es tu noche, esta noche, Argentina. Felicitaciones», fue el saludo de los neozelandeses.