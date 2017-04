El presidente Macri cuestionó “la actitud patotera” de Omar Viviani

El presidente Mauricio Macri cuestionó hoy al jefe del gremio de taxistas, Omar Viviani, quien días atrás instó a ‘dar vuelta los autos’ que salieran a trabajar en medio del paro convocado por la CGT, y sostuvo que eso fue “una actitud patotera” y “un papelón” que no “suma en nada” para construir el país.

“Realmente lo de Viviani fue un papelón que denota un comportamiento que no fue solamente en este caso, que viene de años, y que tenemos que erradicar porque por ahí no va la Argentina, por ahí no construimos la Argentina que soñamos”, fustigó. El jefe de estado destacó, en diálogo con radio Mitre, que “una de las cosas más importantes que hemos empezado a recuperar en Argentina es el diálogo”.

En ese marco, sostuvo que “la confrontación la hemos puesto sobre la mesa durante muchos años, y el resultado ha sido muy malo para toda la sociedad”.

Consultado acerca de cómo quedó la relación con los gremios después del paro del jueves convocado por la CGT contra la política económica oficial, Macri enfatizó que “la etapa en la que estamos es la de intentar profundizar por todos los medios el diálogo”.

“Eso es lo que espero, pasados todos estos desacuerdos con el paro y las discusiones, que sigamos profundizando con los gremios. Creo que eso es el camino”, expresó.

En ese contexto, el presidente remarcó los acuerdos para fomentar la producción y el empleo logrados en el yacimiento no convencional de Vaca Muerta, y con los sectores de la construcción, y la industria automotriz.

“Hay que hacerlo sector por sector, y alejarnos de actitudes patoteras como las de Viviani, que no suman en nada, en nada”, resaltó.

El mandatario dijo que le llena “de orgullo y admiración por los argentinos que hay una sana rebeldía de decir basta de basarnos en la mentira, en buscar el atajo, esto lo hacemos entre todos cumpliendo los compromisos”.

“Estamos todos trabajando para que esta Argentina crezca e incluya a todos”, concluyó.

Ya ayer, el ministro de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, había cargado contra Viviani a quien acusó de haber exhibido el “comportamiento de Don Corleone”.

Las críticas del gobierno se dieron en los días previos al paro del 6 de abril, cuando el propio Macri denunció la existencia de “mafias” en la Argentina y anunció que elabora un proyecto de ley para dotar de mayor transparencia al sistema de elección de dirigentes sindicales.

En ese marco, el jefe de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, le recordó anoche al gobierno que esa central “sigue a la espera” de que le otorguen personería sindical y que fue “la primera que impulso que haya transparencia y democracia en los gremios”.