El Presidente Alberto Fernández le dijo a los padres de Argentina: “Cuidate y cuidalos”

El presidente Alberto Fernández aconsejó hoy a los padres que no trabajen y no envíen a sus hijos a la escuela para no contagiarse el coronavirus, con el mensaje de “cuidate y cuidalos”.

“Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse”, dijo Fernández en su cuenta de Twitter.

“Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos!”, enfatizó el Presidente.