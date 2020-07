El Presidente afirmó: “No se puede construir otro modelo sin los que disfrutan del actual”

El presidente Alberto Fernández advirtió que no se puede “construir otro modelo de país” sin los que “disfrutan del modelo actual”, en referencia a las críticas que recibió durante la semana por haber compartido el acto del 9 de Julio junto a importantes figuras del empresariado.

“No puede ser que se interprete que un 9 de julio, donde están los poderes fácticos de la Argentina acompañando, implique que uno va a hacer lo que esos poderes fácticos mandan. Esa es una lectura mínima, minúscula”, expresó Fernández en una nota publicada este domingo por Página/12.

El primer mandatario reconoció que, aunque no le dio “mucha trascendencia a la nota” escrita por Alfredo Zaiat que compartió Cristina Kirchner, sí la leyó y tuvo “una lectura un poco distinta a la que hizo Cristina”.

“La nota plantea cosas que a mi juicio son ciertas y otras que son sesgadas. Si nosotros queremos construir otro modelo de país no podemos hacerlo sólo con los que disfrutan del modelo de país que tenemos, porque ellos no quieren cambiar el país. Pero no podemos hacerlo sin ellos. Son dos cosas distintas”, explicó Fernández, y recordó lo que dijo Lula Da Silva: “Cuando uno gobierna es el director de orquesta. Todos tienen que tocar la partitura en el momento que les toca”.

En ese sentido, remarcó que conviven distintas posturas dentro del Frente de Todos y consideró que eso debe fortalecer al espacio: “El problema es que nos hagan creer que eso hace imposible nuestra convivencia. Cuando nos convencieron de eso ganó Macri, nunca se olviden”.