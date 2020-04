El Presidente afirmó: “Estoy preocupado, enojado, molesto” por las largas filas

El presidente Alberto Fernández expresó hoy que está “preocupado, enojado y molesto” ante las largas filas que se registraron ayer en los bancos de todo el país por parte de jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales, y reconoció que “alguien hizo mal las cosas, no cabe ninguna duda”, pero aclaró que el Gobierno no está “pensando en renuncias”.

“Estoy preocupado, enojado, molesto”, admitió el mandatario esta mañana en declaraciones a radio Mitre, en las que destacó: “Llevamos adelante una cuarentena en un momento muy difícil y necesito que todos entiendan que no debemos relajarnos ya que nos está yendo muy bien y estamos logrando bajar la velocidad” de los contagios.

El Presidente se refirió de esta manera a las largas filas que se registraron ayer en los bancos, lo que motivó que el gobierno decidiera anoche que las entidades bancarias trabajen durante el fin de semana y con horario ampliado para el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a aquellas personas que no operan con tarjeta de débito.

“Ayer se mezclaron varias cosas. Se mezcló la gente que cobra AUH y recibe la ayuda especial, con personas que no habían cobrado la jubilación, vieron el banco abierto y fueron a cobrar la jubilación. Nadie preveía que iban a aparecer todos esos jubilados que no habían cobrado o que habían cobrado en parte”, admitió el mandatario y dijo que “hoy mandamos a las casas a los que no debían cobrar y volveremos al orden si todo sale bien”.

En ese marco, el mandatario expresó: “Cuando ví lo que había pasado ayer, dije ‘pucha’, todo este esfuerzo lo ponemos en peligro”, y resaltó que “lo importante es que todos tengamos en cuenta la importancia de cumplir la cuarentena”.

Fernández reconoció que “alguien hizo mal las cosas, no cabe ninguna duda”, aclaró que el Gobierno está “trabajando mucho y no está pensando en renuncias” de funcionarios, y reconoció que pudo haber habido problemas en la comunicación de las medidas.

“Se difundió vía gráfica, cuando los diarios no están vendiendo mucho, y no se tuvo en cuenta la radio, la TV e internet”, explicó.

Esta madrugada, en su cuenta de Twitter, el mandatario había considerado “inadmisible” que cobrar una jubilación o un beneficio del Estado pueda “convertirse en un riesgo para la salud” y aseguró haber ordenado a “los responsables que no vuelva a repetirse” lo de ayer, en referencia a las largas filas que se registraron este viernes en entidades bancarias.

Así lo expresó en una serie de tuits emitidos cerca de la medianoche del viernes, en los que subrayó que “los jubilados y los hermanos más necesitados” son la “prioridad” del Gobierno.

Los bancos abren este fin de semana con horario ampliado de 10 a 17 para el pago de jubilaciones y pensiones pendientes de marzo, y de acuerdo con la finalización del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Por otro lado, en cuanto al papel de las entidades bancarias respecto de la implementación de los beneficios para empresas e industrias, el jefe del Estado sostuvo -en el diálogo de esta mañana con radio Mitre- que “la dureza de algunos bancos me cae muy mal”, y recordó que “estuvieron cuatro años llenándose de plata”.

Por último, agregó que espera “que en esta instancia entiendan y le presten dinero a las empresas para que se mantengan en pie”, y destacó que “desde el Gobierno hemos hecho todo lo pudimos”.