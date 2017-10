El Plan “Veo Bien” entregó los primeros 56 pares de anteojos

Los beneficiados pertenecen a escuelas de Villa Mercedes, Fraga, Justo Daract y Juan Jorba. Este Plan, que tiene como objetivo la detección precoz de patologías de la visión, visitó localidades del departamento Pedernera y Chacabuco. Atendió en una semana a 1.485 alumnos.

La modalidad de esta política pública consiste en la llegada de camiones equipados con médicos a las localidades de todos los departamentos provinciales. Allí, son revisados todos los alumnos y si presentan algún problema pasan a la segunda fase donde un oftalmólogo estudia cada caso en particular.

“Es un plan con solución inmediata y quedó demostrado, los chicos fueron atendidos entre el lunes y el miércoles y hoy viernes ya tienen sus anteojos y los padres tienen la histórica clínica para saber que tienen sus hijos y los pasos a seguir incluso si se detecta que es necesario una cirugía o tratamiento de alta complejidad, el Ministerio lo llevará adelante”, señaló la jefa del Subprograma Logística de Medicina del Interior, Fernanda Del Cerro.

“El Gobierno de la Provincia apuesta a que la salud oftalmológica llegue a los chicos del interior. Por este motivo, armamos un cronograma para visitar a las escuelas, donde los estudiantes asistirán con una autorización de los padres, a partir de la coordinación con el Ministerio de Educación”, remarcó Del Cerro, quien además anticipó que el lunes próximo el “Veo Bien” estará en la Escuela Nº 114 “Doctor Ricardo Gutiérrez” de La Toma.

Testimonios

“Ana es mi hija y necesitaba anteojos, ella va a la salita de 5 y es fundamental para su salud visual, ahora tiene la posibilidad de ver sin problemas y eso la ayudará a aprender mejor, asique estamos muy felices”, dijo Laura, mamá de Ana.

Laura, madre de Benjamín, dijo: “Estoy muy contenta, justo en casa no pasamos un buen momento y no nos daba el presupuesto para comprar los anteojos, así que estamos muy agradecidos. En el colegio no veía bien y se le complicaba para hacer los deberes, ahora será otra cosa”.

Los anteojos entregados

Fraga 17

Villa Mercedes 19

Juan Jorba 5

Justo Daract 15

Fuente: Ministerio de Salud