El Parque “La Pedrera” cambia su horario por el verano

A partir de este martes renueva su horario de 16 a la medianoche y abre sus puertas al público de martes a domingo.

Debido a la gran concurrencia de turistas que visitan “La Pedrera”, decidieron cambiar el horario por estas vacaciones. A partir de hoy, de martes a domingo, abrirá al público de 16 hasta la medianoche, para disfrutar de la tarde-noche en familia en esta temporada de verano.

Los visitantes disfrutan de las aguas danzantes, que no sólo exhiben un sincronizado movimiento al ritmo de la música sino que despliegan colores imposibles de no admirar. Este espectáculo propio del Parque se suma a las atracciones Oda al Deporte, Movimentum, Digitalia y la Plaza Euca Móvil, que no dejan de sorprender a los visitantes.

Los más pequeños cuentan con un espacio más, la Placita de Piñón, dedicado a los niños menores de 6 años, que encuentran su espacio en esta plaza blanda, para jugar y divertirse a través de los sentidos para así vivir una experiencia lúdica e inolvidable. Esta placita llena de música y colores aborda los contenidos vinculados a lo físico, lo artístico, lo sensorial y lo social a través del juego.

Sumado a esto, para esta temporada veraniega, están las funciones de uno de los mejores show circenses del país: Cirque XXI con funciones martes, miércoles y jueves, a las 20:30; y viernes, sábado y domingo con dos presentaciones a las 19:30 y a las 22.

Valores de las entradas

Sector VIP: mayores $250, menores de 12 años inclusive y jubilados $150.

Sector preferencial: mayores $150, jubilados y menores $100.

Entrada general: mayores $100 y menores $70.

Personas con discapacidad y menores de 2 años no pagan entrada.

Prensa Parque “La Pedrera”.