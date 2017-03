El padrastro habría llevado muerta a Florencia en el auto junto a sus dos hermanos

Carina Di Marci, madre de la niña de dice años violada y asesinada en San Luis, reveló un dato sumamente perturbador: “Florencia habría sido llevada por su padrastro ya muerta en el auto junto a sus otros hermanitos”.

“Mi hijo Lucas, de 9 años, me dijo que Flor estaba sentada en el asiento de adelante del auto al lado de su padrastro y con la cabeza baja, pero en verdad ya estaba muerta. Mis hijos estaban con su padre. A él lo dejó en la escuela y al más chiquito no sé”.

Así lo aseguró la mujer en una entrevista televisiva, desde Junín, Mendoza, después de haber enterrado a su hija. Carina tenía en sus brazos a la beba que dio a luz cuando a Florencia ya la habían asesinado y dijo: “Él me amenazaba diciéndome siempre: ‘Si te vas, yo te mato. Me golpeaba y a veces intentaba ahorcarme”.

Aseveró: “Nunca imaginé lo que le hizo a mi hija. No era amor lo que tenía conmigo, sino odio y creo que también me engañaba. Todavía no caigo. Pienso que Florencia está de vacaciones… No puedo creer que está enterrada”.

A la pregunta de por qué no denunció lo que estaba ocurriendo, respondió: “Yo tenía miedo” y acerca si sospecha de su pareja: “Si fue capaz de todo lo que me hizo a mí, bien puede haber sido él”. Cuando se le preguntó si tiene indicios de que a Florencia le estaba pasando algo dijo: “La veíamos mal, estaba triste. Eso es lo único que noté”.