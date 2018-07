El Nuevo Hospital Central también formará profesionales médicos

El proyecto contemplará aulas, salas ampliadas y contará con servicio de telemedicina.

Felipe Tomasevich, ministro de Obras Públicas e Infraestructura de la provincia, indicó que por cerca de un año y medio se pergeñó el proyecto del Nuevo Hospital Central de la capital. La capacidad de 400 camas, la superficie de 51 mil metros cuadrados, las 40 residencias médicas y su plazo de obra de 15 meses se mantendrán. Sin embargo, el ministro indicó que se hicieron algunas modificaciones sobre la iniciativa, a pedido del gobernador Alberto Rodríguez Saá, con el objetivo de darle más espacio al aspecto formativo y educativo de la obra, que buscará posicionarse como un nuevo centro de referencia para la región.

“El Gobernador planteó la necesidad de que el hospital tenga la posibilidad, factibilidad y obligación de atender toda la parte educativa y que sea una fuente de educación futura en salud, no solamente que atienda las necesidades médicas a máximo nivel mundial”, explicó, en diálogo con El Diario de la República.

En principio, se modificarían y ampliarían las zonas de educación “con quirófano escuela y zonas de capacitaciones”. “Las residencias médicas no sufren modificaciones, pero sí en la parte de los Salones de Usos Múltiples, para que tengan más capacidad didáctica. En líneas generales se mantuvo la totalidad de metros cuadrados, pero va a haber una redistribución de usos y recursos sobre el proyecto que estaba originalmente planteado”, adelantó. La piedra fundacional se emplazará en agosto y su ubicación, en cercanías de Terrazas del Portezuelo. Tomasevich indicó que el presupuesto, de acuerdo a la inflación actual, es cercano a los 4.100.000.000.

Leonel Anello, director del actual Hospital San Luis, fue más tajante aún y aseguró que se tratará de un hospital escuela. El director hizo énfasis en el sistema de residencias médicas y el servicio de telemedicina, estrategias ya implementadas en el sistema de salud provincial y en el espacio que se le dará al nuevo centro de salud. “Se van a hacer todos los trámites necesarios para que se aumente la cantidad de residencias para distintos tipos de especialidades y no obstante van a estar las puertas abiertas para cualquier profesional que quiera venir a desarrollar su actividad en el hospital preparando y capacitando a nuestro personal”, remarcó. “Para que de esa forma puedan volcar toda su experiencia a los profesionales nuestros, volver a reanudar la formación docente e investigativa”, agregó.

Por ello habrá aulas, salas de conferencia y dos servicios de bibliotecas. “La idea es que exista una tradicional y una digital. Hoy en día todos los papers son vía digital, a través de revistas internacionales. La biblioteca digital contará con los códigos que se deben tener, para que cada una de esas revistas estén al alcance de todos los profesionales que ejerzan en el hospital”, afirmó.

Sobre la telemedicina no solamente será a nivel provincial, sino interprovincial. “La teleconferencia sirve para los hospitales de toda la provincia pero también para la interconsulta de hospitales que están especializados. Hay que tener en cuenta que la salud no es una cápsula, una estructura de profesionales que no necesita de nadie más. Para que sea correcta la prestación del servicio muchas veces se debe acudir por una cuestión de respaldo y diagnóstico a instituciones que se especializan. Nosotros vamos a tener un hospital de agudos polivalente, que va a atender todas las especialidades, pero eso no quita que haya lugares en donde sean especializados en una sola patología, la cual a través de la telemedicina, sea una herramienta para la interconsulta en su momento”, afirmó. “Lo que se intenta con esta tecnología, con esta infraestructura, con la capacidad médica es crear un centro de referencia”, expresó en coincidencia con lo anunciado por Rodríguez Saá, en su plan “Sueños Puntanos”, el pasado lunes.

Otros detalles

Todas las funciones actuales que se desempeñan en el Hospital San Luis, se desarrollarán en el nuevo centro: emergencia, diagnostico por imágenes, consultorios, unidad de cuidados intensivos e internación. Pero además, habrá áreas nuevas y reforzadas. Se sumará un nuevo laboratorio de alta tecnología y también una “Unidad Cardiovascular”, que permitirá “intervenciones quirúrgicas al corazón”. También implementarán un nuevo servicio de hemodiálisis y hemoterapia, que en el primer caso está tercerizado. Contará con 44 camas de terapia intensiva y 16 quirófanos. Se lo considerará un Hospital “Stage 7” por su alta complejidad en informática, nivel 8 en docencia y 3.2 de complejidad, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud.

Fuente: El Diario de La República