El Ministro de Defensa, Agustín Rossi, resaltó la política dialoguista de Alberto Fernández

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, pidió hoy “centrarse en los esfuerzos para salir de la pandemia y lograr la recuperación económica”, y señaló que, si bien puede existir “una cuestión de matices” en relación al perfil dialoguista del presidente Alberto Fernández, “lo que no puede pasar es que el árbol nos tape el bosque”.

“A alguien le pueda gustar más una foto que otra, o un integrante de una foto que otro, pero lo que no nos puede pasar es no saber hacia dónde vamos y la responsabilidad histórica que tenemos”, postuló esta mañana el ministro en declaraciones a Radio Continental, en las que destacó la importancia de que “estos matices no ensombrezcan el conjunto”.

De esta forma, el funcionario se refirió a las repercusiones derivadas de la carta que la titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, dirigió al mandatario, quien le expresó su “dolor” respecto de algunas presencias en las reuniones que viene manteniendo el jefe de Estado con diferentes sectores.

Consultado sobre si esta y otras opiniones surgidas dentro del ámbito de la coalición oficialista tenían que ver con la existencia de un supuesto “fuego amigo”, Rossi respondió: “No creo eso; creo que es una cuestión de matices -que a uno le guste con quien se sienta el Presidente a dialogar y a otro no-. En todo caso, lo que no le puede pasar a nadie de nuestro espacio político es que el árbol tape el bosque”.

En la entrevista, Rossi añadió que entiende que “el 1 de marzo el Presidente se presentó en la Asamblea Legislativa para delinear lo que sería la gestión y, a los pocos días, se confirmó el primer caso de Covid-19”, con lo cual -indicó- “llevamos más meses gobernando con Covid que sin Covid”.

Por ese motivo, pidió “separar la paja del trigo para ver dónde tiene que estar puesto el esfuerzo de nuestro Gobierno”.

“Es importante que esos matices no ensombrezcan el conjunto, porque a nosotros la sociedad nos pide una buena performance en la pandemia como la que está liderando el Presidente, y que empecemos la recuperación económica”, remarcó Rossi.

“Si hay alguien que trabaja para instaurar el clima de diálogo es el Presidente así que desde el punto de vista del objetivo de la carta, lo compartimos absolutamente”, dijo Rossi.

Por el contrario, recordó que “entre el 2017 y el 2019”, cuando fue presidente del principal jefe del bloque opositor en la Cámara baja, “nunca (desde el gobierno de Cambiemos) nos invitaron a tomar un café en la Casa Rosada, mientras que en siete meses de gestión, el Presidente se ha reunido ya no menos de tres veces con los jefes de bloque de la oposición”.

En tanto, al ser consultado sobre el caso del joven Facundo Astudillo Castro, quien permanece desaparecido desde el 30 de abril pasado cerca de la ciudad de Bahía Blanca, Rossi aseguró que el hecho se está investigando y que, desde el Gobierno, harán “todo lo que esté” a su “alcance para dilucidar lo sucedido junto con el trabajo que viene desarrollando el gobernador Axel Kicillof”.

“Se investigará hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga”, aseveró el ministro de Defensa.