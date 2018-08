El Hospital de Villa Mercedes tuvo un récord de cirugías

“En los primeros siete meses del 2017 se hicieron 1.638 cirugías, mientras que este año, en el mismo periodo, vamos por las 2.000 cirugías”, celebró el doctor Roberto Schwartz en diálogo con la prensa. “Ha crecido más de un 28 % la cantidad de operaciones. Hubo meses que se llevaron a cabo más de 300 cirugías. Esto es un récord para nuestro nosocomio”, agregó.

A su vez, Schwartz se refirió a los montos que significan estas intervenciones y precisó: “Son números fríos, pero voy a tratar de explicarles lo siguiente: por el solo hecho de ingresar al quirófano y salir del mismo, sin contar internación, medicación, prótesis, y demás, se necesita una logística de entre $60.000 y $100.00 por cirugía”.

Atención a pacientes con mutual

“El hospital está pensado y diseñado para aquellos que no tienen obra social, pero indudablemente debemos aceptar a todas aquellas personas que tienen obra social y son rechazados en las clínicas privadas. Atendemos por ejemplo muchos casos de PAMI; nosotros no le negamos la atención a nadie”, indicó el profesional, al mismo tiempo en que aseguró que la prioridad del hospital es para las personas que no tiene obra social.

Para concluir, explicó que, una vez atendidos los pacientes con mutual, Autogestión intenta cobrar la atención, pero “hay obras sociales que no pagan o eluden sus responsabilidades”.