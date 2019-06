El Gobierno nacional dejó de enviar vacunas contra la meningitis

Son cuatro dosis que se aplican a los 3, 5 y 15 meses, y a los 11 años. Salud ya realizó el reclamo formal.

Lo que empezó como un pedido formal de regularización en el envío de una de las dosis de la vacuna contra la meningitis, en marzo del año pasado, ahora se transformó en una demanda formal a las autoridades de Salud de la Nación, porque, en lo que va del año, no se han enviado ninguna de las cuatro que necesitan los recién nacidos y preadolescentes. El jefe del Programa Epidemiología y Bioestadística, Rodrigo Verdugo, informó que “el miércoles de la semana pasada se hizo la primera reunión anual de inmunizaciones, donde estuvieron representantes de todas las provincias con funcionarios de la Secretaría de Salud de la Nación para analizar la marcha del calendario de vacunación en todo el país. Allí se habló de todas las vacunas y otra vez se planteó a las autoridades la falta de la Menveo, que es la vacuna contra la meningitis”.

“La Nación sigue sin poder responder a la demanda que le hacemos desde las provincias”, dijo Verdugo quien además señaló que “esa vacuna sirve para inmunizar a los niños contra la meningitis y se aplica a los 3, 5 y 15 meses y luego a los 11 años”. Según explicó “hoy la situación está mal porque no hay distribución de ninguna de las cuatro dosis y además la Dirección Nacional de Inmunizaciones tiene un stock mínimo, porque eso fue lo que se adelantó en esa reunión. Y con lo poco que tiene iba a empezar a realizar algunos envíos, pero a la fecha no recibimos nada”.

El meningococo (neisseria meningitidis) es una bacteria que provoca un grupo de enfermedades potencialmente graves como meningitis y sepsis (infección generalizada). Las afecciones pueden tener una evolución muy rápida, con progresión de los síntomas a la muerte en solo 24 o 48 horas.

El jefe del Programa indicó que “el mayor problema es que esta vacuna es importada y no hay en el país ninguna posibilidad de comprarla. Por eso estamos supeditados a lo que la gestión de la Nación haga ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para que los laboratorios internacionales la envíen”.

En lo que va del año el Ministerio de Salud de la Provincia aplicó las dosis que recibió, pero Verdugo señaló que “fueron muy pocas, menos del cincuenta por ciento de lo que nos corresponde, sin contar los esquemas atrasados que empezaron a escasear desde agosto del año pasado. Ya demandamos una respuesta de Nación y estamos esperando qué nos van a informar a nosotros y a todas las jurisdicciones que estamos en la misma situación”.

El funcionario admitió que de continuar el faltante de vacunas, “es posible que se genere un brote de meningitis, sobre todo en personas susceptibles que son todos los niños menores de un año. Por eso es que esta vacuna se aplica a los tres y cinco meses y un refuerzo al año y tres meses de vida. Después se continúa con los preadolescentes de 11 años porque son los portadores del microorganismo que puede enfermarlo o transmitírselo a los niños menores de un año. Ya hemos tenido casos de esa edad y más grandes también”. El especialista recordó que “los recién nacidos pueden sufrir secuelas y hasta morir a causa de la meningitis”.

Verdugo aclaró que “del resto de las vacunas hay suficientes dosis, pero de Menveo está en falta desde agosto del año pasado porque no hay suficiente stock para cubrir la demanda a nivel nacional”.

Estadísticamente en San Luis, con la aplicación de todas las dosis, los casos de esta enfermedad se reducen a cinco por año: “Ahora sin la vacunación no podemos estimar la cantidad de casos que podrían llegar a aparecer. Y esto ha sido posible también porque durante el año pasado San Luis logró adquirir una cantidad suficiente de dosis en el mercado local para cubrir la demanda necesaria. Pero este año no lo hemos logrado porque justamente ya no se fabrica en nuestro país”.

La Sociedad Argentina de Pediatría había hecho la denuncia sobre faltantes de vacunas del Calendario Nacional la semana pasada, por lo que la Secretaría de Salud de la Nación, a cargo de Adolfo Rubinstein, señaló que “en el caso de la vacuna Menveo, Argentina la adquiere a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en la actualidad el faltante está relacionado con retrasos en el proceso de fabricación”.

En otra parte del comunicado se aclara que “el Estado nacional garantiza la provisión de vacunas y distribuye anualmente 42 millones de dosis correspondientes al calendario y no hay razones para alertarse ni preocuparse, ya que no hay ningún faltante crítico”.

Un año sin soluciones

La vacuna tetravalente contra el meningococo (ACYW) fue incorporada al calendario gratuito y obligatorio en octubre de 2015 y comenzó a implementarse en enero de 2017.

-En marzo del año pasado los representantes de Inmunizaciones de todas las provincias reclamaron ante la Nación por primera vez la regularización en la entrega de las vacunas Menveo.

-En mayo el Estado puntano realizó la primera adquisición de 1.750 vacunas para inmunizar a los chicos de once años que hasta ese momento no habían recibido la vacuna, porque Nación empezó con los problemas de abastecimiento.

-En agosto de 2018, el Ministerio de Salud de la Nación informó que directamente suspendía el refuerzo para los adolescentes de 11 años.

-En setiembre, el Ministerio de Salud de la Provincia destinó $8 millones para la adquisición de otras 5 mil dosis de la vacuna antimeningocócica tetravalente, a raíz de la suspensión en los envíos que decidió realizar la Nación.

-En San Luis hay unos 7.500 niños que por año deben recibir estas dosis para prevenirse de la meningitis.

-El año pasado el Ministerio de Salud de la Nación informó que la enfermedad por meningococo en el país era de baja incidencia, y que se producían menos de 200 casos anuales.

-La población más susceptible de contraerla son los menos de 2 años, por eso se prioriza la aplicación de tres dosis: a los 3 y 5 meses; y luego el refuerzo al año y tres meses del nacimiento.

