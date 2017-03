El Gobierno activa el aumento de gas que regirá desde el 1 de abril

El Ministerio de Energía ultima los detalles de los nuevos cuadros tarifarios para el suministro de gas natural por redes que regirán parcialmente desde el 1 de abril y que tendrán dos ajustes adicionales en noviembre y en abril de 2018.

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) activará las nuevas tarifas mediante resoluciones que serían publicadas el viernes en el Boletín Oficial, y que contemplan nuevos precios para el gas en punto de origen (PIST), y para la distribución y transporte del fluido.

En lo que respecta al precio PIST rondará 10 por ciento en dólares, de 3,42 a 3,77 dólares por millón de BTU según anticipó el ministro Juan José Aranguren.

En cuanto a los componentes de transporte y distribución, las empresas solicitaron 33 por ciento promedio, y están contestes de la decisión de su puesta en vigencia en tres etapas para morigerar su efecto en la inflación.

Fuentes gubernamentales consultadas por DyN refirieron que junto con la difusión de las resoluciones se darán precisiones y detalles en conferencia de prensa.

Hace un par de semanas el Ministerio destacó en su informe de “nuevos precios del gas natural por redes con vigencia a partir del 1 de abril de 2017”, en un capítulo sobre disposiciones vinculadas a la capacidad de pago de los usuarios.

Al respecto señaló que por la Resolución 212-E/2016 mantienen su vigencia durante el próximo semestre límites máximos en las facturas, determinados respecto de los montos facturados en el mismo período del año anterior, en los casos en que las facturas superen los 250 pesos finales.

Para los usuarios residenciales R1-R23 (hasta 1.000 metros cúbicos) los aumentos a facturar no superarán 300 por ciento -con impuestos incluidos-, para usuarios R31-R33 (desde 1.001 hasta 1.800 metros cúbicos) las facturas no superarán 350 por ciento, para los usuarios R34 (desde 1.801 en adelante) el máximo a facturar no superará 400 por ciento y para los usuarios SGP (PYME) el límite no superará 500 por ciento.

Este precio del gas (PIST) es actualmente de 3,42 dólares promedio por millón de BTU y llegará en 2019 a 6,80 dólares de acuerdo con un sendero de aumentos semestrales (resolución 212/16).

Este esquema se aplicará en todo el país exceptuando la Patagonia, La Pampa, Puna y Malargüe, donde el sendero de precios, que para abril próximo será de 1,48 dólares, se extiende hasta octubre de 2022, cuando alcanzará un precio de 6,72 dólares por millón de BTU.

Asimismo, Energía determinará nuevos precios en el PIST bonificados para los usuarios Residenciales de gas natural que registren un ahorro en su consumo igual o superior al 15 por ciento con respecto al mismo período del año 2015, a partir del 1 de abril de 2017.

Para ello propone otorgar bonificaciones en el precio del gas del 50 por ciento para categorías de usuarios R1 a R23; de 30 por ciento para los usuarios R31 a R33, y de 20 por ciento para los usuarios R34 (de mas altos consumos).

Asimismo, Energía recategorizará a la provincia de Mendoza, a Bahía Blanca y a 25 partidos del sur de la provincia de Buenos Aires e incluirlos en un esquema de nuevos umbrales (más altos) de consumo residencial de gas natural, atendiendo razones climáticas de más frío en esas zonas.

Ello implicará un aumento del volumen de gas que los usuarios residenciales podrán consumir anualmente sin pasar a la categoría siguiente, de mayor precio por metro cúbico consumido.

Los partidos bonaerenses alcanzados por la rezonificación son Olavarría, Azul, General Lamadrid, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Pringles, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Laprida, Benito Juárez, González Chaves, Tres Arroyos, Tandil, San Cayetano, Necochea, Lobería, Ayacucho, Rauch, Balcarce, Alvarado, General Pueyrredón, Mar Chiquita, Puán y Adolfo Alsina.

La categoría Residencial 1 comprenderá consumos de hasta 900 metros cúbicos anuales (ahora es hasta 600), la R2 se subdivide en R2-1 (901 a 1000 metros cúbicos), R2-2 (1001 a 1200 metros cúbicos), R2-3 (1201 a 1400 M3); y la R3-1 (1401 a 1600), R3-2 (1601 a 1800 M3), R3-3 (1801 a 2200) y R3-4 (más de 2201 metros cúbicos anuales).