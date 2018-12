El gobernador firmó el decreto que promulga el Presupuesto 2019

Alberto Rodríguez Saá rubricó el documento al considerarlo aprobado por “el transcurso del tiempo”, tal como lo prevé la Constitución Provincial cuando hay un proyecto de ley sin acuerdos por parte de ambas cámaras. A su vez, en un segundo decreto, consideró como “inexistente” la norma sancionada en forma unilateral por la Cámara de Diputados, y que sólo llevó la firma del presidente y el secretario de ese cuerpo. “San Luis ya tiene Presupuesto para el año que viene”, afirmó el primer mandatario durante una conferencia de prensa que ofreció en Terrazas del Portezuelo ante periodistas de diversos medios.

Los decretos se conocieron este jueves, poco antes de las 20:00, cuando el jefe del Estado sanluiseño desarrolló un encuentro con la prensa. Rodríguez Saá estuvo acompañado por los ministros de Hacienda Pública, Natalia Zabala Chacur, de Gobierno, Justicia y Culto, Eduardo Mones Ruiz, y el secretario legal y técnico, Sebastián Esteves.

En el inicio, Alberto trazó un balance de los últimos meses de su gestión, en el que hizo especial hincapié en el inicio de la construcción del Hospital Central “Ramón Carrillo”, las posibilidades de crecimiento que ofrecerá para los sanluiseños cuando sea inaugurado y destacó la inyección económica que experimenta el comercio local con las medidas financieras que ejecutó el Gobierno provincial.

“Estamos gestando algo novedoso. La punta del iceberg es el Hospital, que significa un enorme salto para que San Luis esté a la vanguardia de la revolución científico-tecnológica, el mundo digital, la posmodernidad, del mundo de la robótica. No es sólo cemento porque en estos días hábiles, los primeros días de febrero, vamos a iniciar un enorme plan de capacitaciones para que no sólo sea cemento nuestro logro si no que, a través de las capacitaciones, los que quieran incorporarse al sistema de salud, y los que ya están dentro, puedan capacitarse. Que sean los puntanos y puntanas los que manejen este enorme emprendimiento sanitario. Son 400 camas, 16 quirófanos, residencias médicas para médicos y para paramédicos”, destacó en la introducción que ofreció antes de aceptar preguntas.

“¿Quizá sea grande el Hospital?, se preguntan. Pensando en la población de San Luis quizá sea grande, pero pensando en la era de la inteligencia no. Porque si salen las cosas como las planeamos mucha gente de otras provincias vendrá a San Luis para buscar la mejor atención. Y permitirá también el desarrollo de la ex Residencia del Gobernador, el Centro Oncológico Integral, que será otro ámbito de la salud”, enfatizó.

“Estos días, esta semana, la provincia, entre certificaciones de obra pública, los créditos a los comercios, taxistas y remiseros, los sueldos, el aguinaldo, los bonos, inyectó al comercio tres mil millones de pesos. Es una cifra nominalmente importante, muy fuerte. Pensamos, vemos, que la lucha contra la pobreza va por buen camino. Los índices bajaron enormemente, lo que quiere decir que vamos por el camino correcto. Bajamos de 27 a 17. Es mucho. Y bajamos también la indigencia. Por eso mi balance es recontra positivo”, destacó.

Los dos nuevos decretos

Más tarde, el gobernador dio a conocer los últimos dos decretos que firmó. El primero en torno a la Ley del Presupuesto 2019, que promulgó por “el transcurso del tiempo”, una medida que permite la Constitución Provincial cuando las Cámaras de Diputados y de Senadores no logran avanzar en torno a un proyecto, tal como ocurrió con el del Presupuesto del año próximo, cuando hubo desacuerdos en torno a un artículo por partidas destinadas a algunos municipios. Gracias a esa figura vinculada al “correr del tiempo”, las cuentas de inversión y gastos para el año próximo finalmente se convirtieron en ley tal como lo propuso el Ejecutivo en un principio, con un reparto justo en cuanto a los recursos.

El segundo decreto radicó directamente en la consideración de “inexistente” que el Poder Ejecutivo le otorgó a la aprobación unilateral que la Cámara de Diputados intentó hacer sobre el proyecto de Ley de Presupuesto que los legisladores de la Cámara baja confeccionaron con un polémico artículo 15 en el medio. El mismo otorgaba fondos a diversos municipios, pero dejaba afuera a otros tantos. El decreto rubricado por Rodríguez Saá también consideró “inexistente” a la comunicación que firmó el presidente y el secretario de ese cuerpo.

“Dejé para el final del año los dos decretos que firmé hoy. Presupuesto de la Provincia. Todos sabemos que en el Presupuesto de la Provincia hubo una modificación en la que se asignó una partida equivalente o muy parecida a la que estableció el Presupuesto Nacional con eso que los diputados nacionales por San Luis dieron quórum en el Congreso por una adenda que favorecía a algunos municipios. Eso mismo se vivió en la Provincia con nuestro Presupuesto. En torno a esa norma que era sólo para algunos intendentes, nosotros la mejoramos. Pensamos en otra para todos los intendentes, con un plan coordinado para favorecer la lucha contra la pobreza. El Senado aprobó la propuesta que la conformamos con ellos. Volvió a Diputados y según los constitucionalistas, Diputados habla sólo una vez. En la que puede hacer lo que quiera: puede aprobar la ley, rechazarla o modificarla. Agregarle artículos o suprimirlos. Diputados agregó un artículo en su primera oportunidad y cuando lo modificó Senadores, lo que le queda a Diputados es rechazar o aceptar lo hecho. Pero no hizo ni una cosa ni la otra. Lanzó otra norma, el artículo 15. El Senado no lo trató y lo reenvió para que lo aprueben o rechacen”, señaló.

“Pero más tarde lo que nos notificaron fue, firmado por el secretario de la Cámara, diciendo que se aprobó la ley con la norma que trae la Constitución. Para que lleve la fuerza parlamentaria debe llevar las dos firmas de los presidentes. Pero cuando lleva sólo una firma es un acto novedoso. Recibimos esa comunicación, pero vimos que tenía esa anomalía; corrimos vista a Fiscalía de Estado. Se pronunció y no dio como válida a la comunicación ni a la ley porque le falta el complemento del Senado”, destacó Alberto.

“Nos llega la comunicación del Senado, que hizo un resumen de los hechos jurídicos y parlamentarios. Y con el correr de los días la ley está sancionada por el correr de los tiempos. En el caso del Presupuesto hay dos formas: la sanción por las cámaras o por el transcurso del tiempo, así lo establece la Constitución, que establece 20 días para cada cámara. Estudiando los antecedentes, dictamos dos decretos. Promulgar el decreto tal cual se le envió por ser sancionado por el transcurso del tiempo. Esto es una noticia con la que llevamos mucha calma. Es el Presupuesto remitido en su oportunidad por la Provincia y con la sanción por el tiempo”, señaló.

“Pero también es novedoso lo del otro decreto. ¿Qué pasa con ese artículo 15 anómalo, ese artículo al que le falta algo y que tiene sólo la opinión de la Cámara de Diputados? El problema es que esto genera expectativas en los intendentes favorecidos, podrían considerar que tienen derecho. Porque ese artículo les dice que los beneficia. Entonces tenemos un pronunciamiento que muestra la irregularidad del artículo 15. No lo podemos vetar, porque reconoceríamos que es válido. Pero éste no lo es. Y por eso hicimos una declaración expresa en el que lo consideramos como inexistente por no ser perfeccionado por el Parlamento. Para nosotros es un acto inexistente. ¿Pero qué pasará? Son dimes y diretes, es una perturbación, una molestia entre la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el Poder Ejecutivo. El acto es inexistente pero, por cortesía, decimos que si Diputados lo considerara, lo tome como un veto. Le damos el derecho para que lo considere así y haga uso de los mecanismos del veto”, adelantó.

“Es un acto novedoso este segundo decreto, más el primero que es la promulgación de la Ley de Presupuesto 2019, es porque el Ejecutivo necesita tener un presupuesto. Fue aprobado por el paso del tiempo. Por el tema de los municipios, en menos de una hora nos reuniremos con todos los intendentes de la Provincia y les comunicaremos esto, y al no existir artículo 15, hablaremos para ver cómo incorporamos la manera de que los jefes comunales tengan los recursos para luchar contra la pobreza”, reveló.