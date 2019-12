Egresaron 95 alumnos de la Universidad de La Punta

El viernes se llevó a cabo el acto de colación, donde 95 alumnos de la ULP, recibieron sus diplomas en el Campus Abierto.

“Esto es un acto, pero detrás de todo hay personas y cada una viene con su historia. Ver cómo la formación les ha cambiado la vida es conmovedor”, destacó la rectora de la Universidad de La Punta (ULP), Alicia Bañuelos, al referirse a los 95 alumnos que egresaron el viernes de la casa de estudios. El acto de colación se llevó adelante en el Campus Abierto. Asistieron autoridades y familiares de los egresados.

Los nuevos profesionales cursaron las tecnicaturas: Publicidad y Propaganda, Desarrollo de Videojuegos, Postproducción de Cine, Vídeo y Televisión, Deporte, Realización Multimedial, Guion y Dirección de Cine y Vídeo, Gestión Empresarial, Turismo, Guía de Turismo, Gestión y Auditoria Ambiental, Desarrollador de Software y Producción y Tecnificación Agropecuaria.

Como lo dijo la rectora, cada egresado tiene una historia y vivencia diferente. Al hablar sobre su experiencia educativa en la ULP, la realizadora multimedial, Debora Paturlanne dijo: “Estoy contenta de cerrar un ciclo. Lo que más me gustó de la carrera es que fue una enseñanza práctica. Esto me permitió una mayor desenvoltura en el campo laboral. Empecé a trabajar incluso antes de finalizar y luego se me abrieron muchas puertas”, resumió.

FUENTE: ULP