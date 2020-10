Donald Trump y su esposa Melania, confirmaron que tienen coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a través de sus redes sociales que dio positivo en coronavirus, al igual que su esposa Melania.

«Esta noche, Melania y yo dimos positivo por Covid-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos JUNTOS!», escribió el presidente de Estados Unidos en sus redes sociales.

El contagio por «el virus chino», como suele nombrar al coronavirus, lo toma a Trump en medio de la campaña presidencial.

Trump, de 74 años, forma parte de los grupos de riesgos de la enfermedad que afecta al mundo y pese a esto nunca se mostró a favor del uso de barbijos ni del distanciamiento social.

En tanto, el médico de la Casa Blanca, Sean Conley, emitió un comunicado en el que confirmó el positivo en coronavirus del presidente y la primera dama.

Conley contó que tanto Trump como la primera dama se encuentran bien y que permanecerán en la Casa Blanca durante la cuarentena.

«El equipo médico mantendrá la vigilancia, apreciamos el apoyo que nos han ofrecido grandes profesionales de la medicina e instituciones del país. Estén tranquilos que el presidente continuará haciendo sus funciones sin interrupción mientras se recupera», se destaca en el comunicado oficial.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020