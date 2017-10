Dique Piscu Yaco: Buscan sumar más servicios para los turistas

Se planea la construcción de sanitarios, un muelle y un espacio gastronómico, para el espejo de agua ubicado a 25 kilómetros de la Villa de Merlo.

Aldo González Funes, ministro de Turismo, visitó el dique, junto a Javier Pedernera, jefe del Programa Turismo; Leonardo Agnesi, gerente del Hotel Potrero de los Funes; el arquitecto Hugo Larramendi, y Ramón Andino, jefe del Área Turismo Zona Norte.

“Luego de la visita y con el relevamiento de datos concretos del lugar confeccionamos un anteproyecto. Es un proyecto ambicioso y muy lindo. La idea es acondicionarlo turísticamente y ofrecer más servicios para los visitantes, construir sanitarios, una oficina de información turística, un espacio gastronómico, una casa pequeña para el cuidador del parque, un estacionamiento para vehículos particulares y micros, y un muelle para kayaks, botes y canoas con la seguridad necesaria para todos los que realizan deportes náuticos. También construiremos un sector para los artesanos que actualmente se encuentran instalados de manera muy precaria. Es un proyecto a corto plazo y no creo que sea muy costoso. Le daría jerarquía y se lo cuidaría muy bien”, detalló González Funes.

“El espacio tiene una extensión aproximada de 20 hectáreas, donde se detectó que no hay agua corriente y no hay baños. Y por algunos comentarios de los vecinos, en temporada, entre 2.000 y 3.000 turistas lo visitan a diario. Actualmente el predio no cuenta con ningún servicio para ofrecerle al turista”, informó González Funes.

“Los visitantes sólo tendrán que abonar una entrada mínima entre veinte y treinta pesos para la utilización de todas las instalaciones y para el propio mantenimiento del predio. Ofreceremos al turista un lugar con buena atención y con un buen servicio, para que se sientan cómodos y quieran regresar a San Luis. El entorno ha ido creciendo mucho en estos últimos tiempos, con construcciones de casas particulares y la edificación de un hotel. Nosotros debemos cuidar el lugar con urbanización”, finalizó el ministro.