Diputados escucharon las críticas de empresarios y bancarios a proyectos sobre compras con tarjetas

En el día de hoy se desarrolló un nuevo plenario conjuntos de las Comisiones de Finanzas y Comercio, donde representantes de las entidades bancarias y de Cámaras empresariales de tarjetas pudieron exponer sus opiniones sobre los proyectos de ley que para establece la obligatoriedad de acreditación inmediata en la cuenta del comerciante, de las operaciones que se realizan con tarjeta de débito en comercios minoristas, mayoristas y pequeñas y medianas empresas, presentado por el Diputado Nacional, Carlos Ponce.

En su exposición, el titular de la Tarjeta Fértil, Guillermo Fortunato, explicó que su entidad es no bancaria y trabaja con fondos propios o con créditos bancarios. “Es importante la diferenciación, tenemos un vínculo cercano con los comerciantes que no tienen problema con nuestras condiciones porque saben de nuestros sacrificios”, aseguró.

Por su parte, Norberto Etchegoyen, Director Ejecutivo de la Cámara de Emisores de Tarjeta de Crédito No Bancarias (Certacyc), pidió una diferenciación entre el emisor financiero y no financiero que es “muy distinta”, y agregó que “más del 50% de los comercios venden con nuestras tarjetas, se verá una caída de recaudación, mayor comercio informal y preocupa la situación de los 20 mil trabajadores en el interior del país donde no hay bancos y brindamos asistencia”.

El titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, consideró que el proyecto de acreditación inmediata de compras con tarjetas de débito “es de imposible cumplimiento”. Y planteó dudas sobre los objetivos que persigue: “Si no beneficia a los consumidores tampoco va a beneficiar a la economía porque todo el esquema de débito está sostenido y tendiente a apoyar y promover las ventas a través de un esquema de beneficios- descuentos que los bancos ofrecen para operar con las tarjetas”.

Sin embargo el autor del proyecto de acreditación inmediata de compras con tarjetas de débito, Carlos Ponce, afirmó que “hay que diferenciar entre crédito y debito, la posición de las tarjetas de crédito sobre todo las regionales, tienen algunos puntos de atención que se pueden y deben considerar, ahora lo de las tarjetas de debito son absolutamente endebles, esgrimen por ejemplo, que la acreditación inmediata no se puede hacer, por las retenciones y los cobros de impuestos, ahora en cualquier otra operación bancaria esto es automático, pero parece que en algunas se puede y en otras no”.

La presidenta de la comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos, sostuvo que «es la aspiración de esta presidencia poder construir en el marco del diálogo la mejor respuesta posible a los temas que estamos abordando sin perder de vista que, lógicamente, los actores involucrados son de envergadura diversa”.

“Esto nos obliga, necesariamente, a contemplar la diversidad de situaciones que se presentan y atender, con especial énfasis, en ese concierto de intereses, porque es ese el rol fundamental que debe cumplir la legislación, en proteger a los agentes más débiles de este ecosistema”, reconociendo el poder que ejercen las entidades financieras frente a los comerciantes y pequeñas y medianas empresas.

Por último, por el lado de almaceneros, autoservicios y comerciantes minoristas de Córdoba, Alejandra Ruiz, pidió “tener acreditadas más rápido las ventas de los comerciantes”, porque “el comercio minorista no tiene espaldas para afrontar las compras en efectivo”.

También participaron César Bastien, Director Ejecutivo de la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc); Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos de Capitales Argentinos (Adeba); Hugo Flores Lazdin, presidente de la Banca Especializada (ABE); Beatriz Tourn, presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias del Chaco y Gabriel Safirsztein, de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino.