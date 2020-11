Diputados aprobó la acreditación inmediata de los pagos con tarjeta de débito para comerciantes y Pymes

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado en la sesión de este miércoles un proyecto de ley que establece la acreditación inmediata de los pagos con tarjetas de débito en los comercios minoristas, mayoristas y pymes.

La votación resultó con 232 adhesiones al proyecto de ley presentado por el Diputado Nacional, Carlos Ponce, con cuatro rechazos, de los diputados del Pro Luciano Laspina, Victoria Morales Gorleri, Carmen Polledo y Dina Rezinovsky- y tres abstenciones, de Omar De Marchi (Pro), Francisco Sánchez (Pro) y Aída Ayala (UCR).

En su discurso Carlos Ponce afirmó que «quiero destacar también que este proyecto fue votado por unanimidad dentro de las comisiones, y hay que destacar que este proyecto es muy simple, práctico para explicar y entender», y explicó «cuando un cliente va a comprar y abona con su tarjeta de débito, al cliente le debitan de su cuenta automáticamente y en forma inmediata esa compra, es decir que si no tiene efectivo en la cuenta no puede hacer efectivo esa compra y o no se aprueba, y los clientes entienden que de la misma manera que se debita automáticamente se le acredita al comerciante, pero no es así, al comerciante le demora entre 4 y 6 días aproximadamente en acreditarse esa compra, en ese tiempo el sistema financiero se queda con ese dinero lo cual es totalmente injusto, mientras tanto el comercio debe hacer frente a la reposición de mercadería, pagar impuesto, abonar sueldos y si tiene que hacer frente a un descubierto, también tiene esa problemática y debe recurrir al banco, el cual le cobra muy buenos intereses para prestarle ese dinero».

El legislador puntano sostuvo que «estamos proponiendo en este proyecto, que así como se le debita a los cliente en forma automática se les acredite a los comerciantes de forma automática».

Ponce afirmó que «interpreto que este proyecto viene a corregir una situación injusta, desigual que afecta no solamente a los comerciantes, a las pymes, sino que afecta también a la economía de cada rincón del país».

Sobre la situación económica actual manifestó que «debemos sumarle que estamos en una crisis por la pandemia donde la economía del mundo se ha derrumbado y los comercio, que son una parte importante de la economía, están haciendo un enorme esfuerzo para no cerrar sus puertas», y agregó «el comercio y las pymes son quienes emplean a miles y cientos de compañeros y compañeras trabajadoras»

El Diputado dijo «es digno e importante tener muy en cuenta a este sector tan interesante de la economía, por eso le pedimos al sistema financiero que entiendan que deben ganar un poquito menos y también sumarse al esfuerzo que todos hacemos en este momento tan difícil».

Por su parte, Alejandro “Topo” Rodríguez lanzó un mensaje a “la banca privada extranjera”: “No se les ocurra inventar vericuetos y dejar de colaborar para que se haga efectiva esta ley, si la aprueba el Senado. No corresponde que nadie haga nada en contra, y por supuesto desde el Congreso los vamos a estar mirando”.

En tanto, Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) resaltó que “nunca se pudo llegar al recinto de la Cámara de Diputados a tratar un tema que tocaba tantos intereses. Es la primera vez que estamos por dar una media sanción en ese sentido y esto habla bien de la política”.

Cuando le tocó el turno al Diputado José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal) «quiero expresar mi satisfacción por la tenacidad y el compromiso que ha tenido el autor de este proyecto el Diputado Carlos Ponce, porque creo que es un tema simple, obligar a aquellos que administran los fondos de los consumidores, que hagan las transferencias inmediatas a los comerciantes, Pymes y MiPymes».

Ramón afirmó que «la aprobación de este proyecto pone un blanqueo de una situación, en donde aquellos que intermedian están ganando mucho dinero a costas de este sector».