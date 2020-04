Diputadas del Frente de Todos proponen eximir del pago de ganancias al personal de salud

Un proyecto de ley que propone eximir del impuesto a las ganancias al personal de salud de instituciones públicas y privadas fue presentado por dos diputadas del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, con el objetivo de aplicar esta medida mientras persista la pandemia de COVID-19, que afecta a la Argentina y a más de 150 naciones.

La iniciativa fue impulsada por las legisladoras oficialistas de San Luis Victoria Rosso y de Río Negro Graciela Landriscini.

El proyecto establece que estarán “exentos del gravamen las remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias, ya sean activas o pasivas, por los profesionales, técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud de gestión pública y privada, cuando la prestación del servicio se realice en un centro de salud”.

El texto plantea que el beneficio será otorgado a los trabajadores ubicado en zonas sanitarias desfavorables, declaradas por la autoridad sanitaria nacional o durante un estado de pandemia determinado por la Organización Mundial de la Salud.

En los fundamentos, las diputadas señalan que el proyecto “tiene como objetivo dar un tratamiento especial en los salarios a las y los trabajadores de la salud, ante la situación excepcional en el que se encuentra inmerso nuestro país”.

“Dicha modificación se propone en un contexto internacional y nacional trascendental, delicado y extremadamente preocupante atento a la situación epidemiológica que nos afecta a todos”, agregaron.

El universo de beneficiarios alcanzado en la iniciativa va desde el personal de limpieza y enfermería, hasta los y las médicas de todas las áreas de la salud, que “día a día están batallando contra este virus”.

“Esta situación de excepcionalidad y de extremada dedicación profesional, consecuentemente requiere de una mayor cantidad de trabajo por todos los trabajadores que debe ser reconocida por todos y todas”, fundamentaron.

En ese sentido, Rosso y Landriscini resaltaron el “esfuerzo extraordinario” que brindan los profesionales de la salud y, por esa razón, propusieron la “modificación del artículo 20 bis de la Ley de Impuesto a las Ganancias”.

El mes pasado, el senador nacional de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, postuló una iniciativa similar para que la exención sea aplicada durante todo el año al personal de salud.

“Solicitamos al Poder Ejecutivo que exceptúe por el ejercicio fiscal 2020 el pago del Impuesto de Ganancias a todo el personal sanitario, ya que el cobro por parte de muchos de ellos de un monto extraordinario a partir del cumplimiento de horas extras como de guardias no habituales, hará que sean alcanzados por el impuesto cuando normalmente no lo son”, explicó entonces el ex gobernador de Río Negro en un comunicado.