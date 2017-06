Dictaron la prisión preventiva para el abuelo que abusó de su nieta

La titular del Juzgado Penal N° 3 de San Luis, Virginia Palacios, dictó la prisión preventiva a un hombre de 65 años, detenido el pasado lunes, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por corrupción de menores; en perjuicio de su nieta, una adolescente de 14 años.

Según fuentes judiciales, el hombre fue arrestado por policías del área de inteligencia criminal, dependiente del Departamento Informaciones, en la ciudad de La Punta, distante a 20 kilómetros de esta capital, en medio de un allanamiento.

Además, los oficiales realizaron un segundo allanamiento en una casa del barrio Serranías Puntanas, donde secuestraron prendas de vestir, ropa de cama y otros elementos de interés para la causa.

Se trata del mismo hombre denunciado por abusar durante 4 años de su hijastra, acusación que permitió además descubrir que abusaba de su nieta, según las declaraciones de la propia chica.

El comportamiento de la joven, que coincidía con las visitas cada vez más periódicas del sospechoso hacía a su casa, en la capital puntana, sumadas a las actitudes hacia la joven por parte del hombre que le daba dinero, le cortaba la comida y se enojaba cuando se iba con sus amigos, alertó a la madre de la menor.

Luego de interrogarla, la niña confesó que era sometida por su abuelo, por lo que la mujer realizó la denuncia, le sacó el celular a su padre y encontró fotos y mensajes con la menor.

La revisación médica del Poder Judicial comprobó que la chica tenía lesiones vaginales de larga data y signos de los abusos y en Cámara Gesell la niña afirmó que “todo empezó hace un año, él me amenazaba, empezó con tocamientos y después me violó (…) yo tenía miedo, él tiene una punta y en el auto tiene un cuchillo más grande, yo cada vez que lo veía tenía miedo (…) me violó cuando estaba dormida”, relató la niña a los peritos del Poder Judicial.