Diagnosticaron con gripe A a varios alumnos de la escuela Lucio Lucero

Quince alumnos de tercer grado de una escuela pública de la ciudad de San Luis padecen gripe A, informó el jefe del Programa de Epidemiología del ministerio de Salud provincial, Rodrigo Verdugo, quien precisó que dos permanecen internados y el resto realiza tratamiento ambulatorio, aunque todos evolucionan favorablemente.

Los 15 alumnos de la Escuela Maestras Lucio Lucero habían faltado a clases el último 14 de mayo y presentaban síntomas similares, y tras pruebas médicas realizadas a los dos que están internados se comprobó que se trataba del virus de influenza A, subtipo H1N1, explicó Verdugo anoche al Canal 13 de San Luis.

“Sólo dos de ellos permanecen internados y el resto de los pacientes están con tratamiento ambulatorio”, dijo el funcionario, quien agregó que “se trata de un ciclo viral y por eso no hay que asustarse”.

Verdugo adelantó que “en lo que queda de la temporada vamos a tener más casos” acerca del virus que circula en todo el país, y aseguró que San Luis tiene las vacunas suficientes para hacer frente a estas enfermedades.

Ayer se obtuvieron los resultados de los análisis de biología molecular realizados a los niños internados, que son los más afectados, y confirmaron el contagio de la gripe A.

“Debido a que todos los niños presentaron una sintomatología similar y son del mismo grado, de la misma escuela, podemos concluir que todos sufrieron la afección de ese virus, por lo que no es necesario realizar los análisis (de biología molecular) a los otros chicos”, detalló el funcionario del área de salud pública.

Los chicos, que sí realizaron los hisopados, presentaron fiebre, dolor de cabeza y garganta y vómitos, por lo que faltaron al establecimiento educativo el 14 de mayo, lo que levantó la sospecha de los padres, que se viralizó por las redes sociales.

“Todos evolucionan favorablemente”, aclaró Verdugo, quien destacó la “fuerte campaña de vacunación” realizada en San Luis a partir del 1º de mayo último, para la cual el gobierno utilizó los feriados puente, además de declarar asueto durante una semana.

El jefe del Programa de Epidemiología destacó la importancia de que se vacunen las personas que conforman los grupos de riesgo, entre los que se encuentran los mayores de 60 años, niños y pacientes cardíacos, pero alentó a que sigan esa práctica todos los ciudadanos de San Luis.

Las escuelas cuentan con un protocolo para afrontar estos temas de salud, que hace hincapié en la higiene de los establecimientos, por lo que “no se cierran las instituciones por estos casos ya que contamos con las medidas de seguridad necesarias”, señaló.

Desde el área de Vigilancia Epidemiológica se realizaron visitas a las viviendas de los alumnos afectados por la gripe A, a quienes se les tomó muestras de hisopado nasofaríngeo, y se brindaron recomendaciones a la escuela para actuar frente a los virus respiratorios, entre las cuales se destacan el uso de alcohol en gel para lavar las manos y estornudar en el pliego del codo.

Las autoridades sanitarias pidieron que niños y adultos que no acceden a la vacunación gratuita por estar fuera de los grupos de riesgo, lo hagan de manera particular para estar más protegidos, y aquellos que estén con sintomatología consulten a sus médicos y no concurran a la escuela.

“Siempre en estos casos, cuando el médico sospecha de una enfermedad viral respiratoria, se trata con antitérmicos para la fiebre, hidratación y reposo, y si el caso se agrava, deben consultar de manera inmediata al sistema de salud”, dijo Verdugo.

En años anteriores, se dieron casos aislados en San Luis, pero la provincia contó siempre con las dosis de vacuna para hacer frente a la enfermedad estacional, dijo el funcionario.

En 2016 el gobernador de la provincia, Alberto Rodriguez Saá, contrajo la enfermedad y fue atendido por el sistema público en su domicilio.

El presente brote generó preocupación por la cantidad de casos en una misma escuela, que inicialmente fueron denunciados en las redes sociales por los padres de los alumnos afectados.