Detectan otro caso de gripe A y ascienden a 24 los afectados

Una alumna de nivel inicial que concurre a clases en el Instituto Aleluya, de la ciudad de San Luis, fue diagnosticada con gripe A, por lo que ascienden a 24 los casos de esa dolencia detectados en alumnos de centros educativos, según informaron en las últimas horas autoridades del Ministerio de Salud de la provincia.

El Aleluya es la tercera escuela de la capital de San Luis en la que detectaron casos de influenza A, tras los afectados que asisten al Centro Educativo “Maestras Lucio Lucero” y al Instituto “Causay”.

El jefe de Epidemiología de la cartera de Salud, Rodrigo Verdugo, informó que tomó conocimiento del nuevo caso el miércoles por la noche y ayer por la mañana se comunicó con la escuela y los directivos del Instituto Aleluya, quienes reportaron la inasistencia de la pequeña.

“Yo mismo me comuniqué con la mamá de la chica, quien me confirmó que ya le habían hecho los estudios en el sector privada, los que habían arrojado un resultado positivo a influenza A, pero que no estaba tipificado para el H1N1”, señaló a la prensa Verdugo.

El funcionario informó que la salud de la paciente evoluciona en cuanto al cuadro gripal, que es controlada por su médico de cabecera y mantiene reposo ambulatorio.

Desde que comenzó el otoño con el arribo de bajas temperaturas, se detectaron en San Luis siete casos de influenza A que fueron confirmados por análisis de laboratorio, de los cuales dos fueron de alumnos de Maestras Lucio Lucero, cuatro del Causay y el restante del Aleluya.

Dos de los afectados, alumnos del centro educativo Lucio Lucero, requirieron internación y su diagnóstico fue corroborado como influenza AH1N1 por el laboratorio de Salud Pública, mientras que los otros cinco se realizaron análisis en el sistema privado de salud.

En tanto, Verdugo informó a Télam que hay otros 17 casos en los que el diagnóstico se realizó por nexo epidemiológico, es decir que se trata de personas que tuvieron contacto directo con los enfermos pero no fueron sometidas a las pruebas de laboratorio.