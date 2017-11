Desplazaron a Luis Juez de la embajada en Ecuador

El embajador en Ecuador, Luis Juez, fue desplazado hoy del cargo, lo confirmaron fuentes de la Cancillería.

En un comunicado posterior, la Cancillería señaló que Juez “finalizará en los próximos días sus funciones en la representación argentina ante la República del Ecuador, a raíz de un ofrecimiento para sumarse a los equipos del Poder Ejecutivo de la Nación”.

“El Embajador Juez, agregó el comunicado, llevó a cabo su gestión con éxito, representando los intereses argentinos para ampliar y profundizar la relación bilateral, ante la hermana República del Ecuador desde que asumiera la misión en 2016”.

Según las fuentes consultadas por Télam, Juez pasaría a prestar funciones en el Ministerio de Defensa, aunque no precisaron cuál será el cargo y en qué momento asumirá la nueva función.

El gobierno ecuatoriano había pedido la remoción de Juez luego de declaraciones polémicas del diplomático.

“Llegué hace media hora de fiscalizar (en las pasadas elecciones legislativas). Me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa porque no quería estar con la ropa de esta mañana porque van a decir este mugriento se ve que agarró hábitos ecuatorianos”, fue la frase que despertó el enojo del gobierno del presidente ecuatoriano Lenin Moreno.

La Cancillería ecuatoriana consideró en su momento “inaceptable que un representante del más alto nivel de un Estado se refiera, una vez más, de manera ofensiva a los ciudadanos del país que le ha recibido con consideración y amistad”.