Denuncian persecución en la temporada marplatense

El lunes por la noche se realizó un imprevisto operativo policial en el Centro de Arte de Mar del Plata, que incluye las salas Radio City, Roxy y Melany.

Los inspectores, provenientes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y luego de realizar una serie de actas, dejaron el lugar, pero no clausuraron ninguna sala, tal como se creía iba a suceder.

El productor y encargado del complejo teatral Lino Patalano, emitió un comunicado con respecto al hecho ocurrido. Bajo el título “Otro atentado a la temporada marplatense”, Patalano escribió: “La noche de este pasado lunes y en el momento justo de dar comienzo a los tres espectáculos del Centro de Arte Radio City+Roxy+Melany, se registró un operativo policial y administrativo de características impresionantes con dos autos policiales, alrededor de quince efectivos identificados y otros tantos de civil, personal del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires pertenecientes al Registro Público de Controladores de Admisión y Permanencia (Re.C.AP.) y del Ministerio de Trabajo, quienes arremetieron con modales propios de una patota contra el personal, productores y artistas como si de delincuentes se tratara, amenazando en suspender las funciones y exigiendo documentación que ni siguiera les correspondía, en busca de una supuesta contravención que resultó totalmente infundada. Lo que resulta sugestivo es que pocos días antes se nos había exigido que aportásemos al Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia, con el que no tenemos nada que ver ya que nuestro personal pertenece a otro sindicato y cada compañía que se presenta en nuestras salas contrata su propio personal de seguridad. Como respuesta a nuestra negativa sufrimos entonces este “apriete” digno de épocas de la dictadura y del que colaboraron inexplicablemente las otras autoridades mencionadas. Cabe destacar que ante la súbita presencia de medios periodísticos y fotógrafos, todos estos personajes se escabulleron de la escena como por arte de magia sin lograr su propósito que no era otro que el de causar el caos entre los más de mil asistentes que finalmente pudieron disfrutar de los espectáculos . Hechos tan deplorables como éste no hacen más que agregar incertidumbre a una temporada difícil en la que todos los que amamos Mar del Plata estamos poniendo lo mejor para que siga siendo nuestro centro turístico por excelencia”.

Por su parte, desde su cuenta de Twitter, desde el Complejo Multiteatro escribieron: “Nos solidarizamos con nuestros colegas que anoche sufrieron un operativo oficial insólito y desmedido contra los teatros de Mar del Plata”.

El diputado provincial y productor teatral Javier Faroni también usó esa red social para referirse al incidente. “200 shows gratis en el verano, operativo de ministerio de seguridad en teatro, ni una fiesta de lanzamiento, sin promoción la ciudad. Muchachos díganlo abiertamente que no quieren más teatro en la ciudad y nos vamos!! El amor a la ciudad seguirá intacto pero no mientan más!”, tuiteó.

El empresario y productor televisivo Gustavo Yankelevich posteó “Adhiero totalmente con nuestros colegas y mi solidaridad incondicional” y el periodista Luis Bremer calificó el hecho como “Lamentable”. (Agencia CyEs)