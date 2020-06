Daer insiste: “Los trabajadores tienen que cobrar el aguinaldo”

Uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, reiteró hoy que los trabajadores “tienen que cobrar el aguinaldo” que se abona el mes próximo y señaló que “no hay ningún debate sobre la mesa” respecto a la chance de que no se pague debido a la crisis económica derivada de la pandemia.

“Los trabajadores deben cobrar el aguinaldo tal cual lo establece la ley de contrato de trabajo. Esto es así y hasta ahora no hay puesto ningún debate sobre la mesa”, dijo Daer en declaraciones radiales.

“Acá no se puede establecer una generalidad sobre una situación que no es a nivel país. Si hay sectores empresarios que les va muy bien, ¿por qué van a tener un paraguas de cobertura (con el no pago del aguinaldo) con beneficios financieros en detrimento de la economía de los trabajadores y sus familias”, planteó el referente de Sanidad en declaraciones radiales.

Por otra parte, destacó el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y recordó que “hay que tener en cuenta que el objetivo de los ATP es generar sustentabilidad frente a la crisis provocada por la pandemia”.

En ese marco, añadió: “El ATP del Gobierno auxilia el salario de los trabajadores en el medio de la crisis provocada por la pandemia. Si hubieron empresas que no lo necesitaban o que incluyeron en sus registros a personas que no lo necesitaban, no debieran haber incluido, me parece que no es ético”.

“La dirigencia argentina, toda la dirigencia del país, ya debemos ir pensando la Argentina post pandemia, debemos pensar en cómo volver a una economía normal, a un mercado mucho más regulado y mucho más activo, más equitativo con los trabajadores adentro de las empresas y no que el ajuste económico caiga sobre los trabajadores”, sugirió Daer.