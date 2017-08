Cristina: “un voto a unidad ciudadana puede ser un límite para este gobierno”

La primera precandidata a senadora en la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández, afirmó hoy que “un voto a Unidad Ciudadana puede ser un límite para el Gobierno” porque “hay millones de compatriotas que están en grandes y severos problemas”.

Cristina criticó en el acto de cierre de campaña para las PASO a su competidor de Cambiemos, Esteban Bullrich, a quien calificó de “espanta votos”, al tiempo que ensayó una autocrítica sobre su estilo de gestión, indicando que “algunas veces no fuimos tan humildes”.

En la sede de la Universidad de La Matanza en González Catán, que aún no funciona, Cristina Kirchner evocó el tiempo en el que ejercía la presidencia con un discurso extenso y fustigó a sus rivales de Cambiemos, que fueron silbados por los cientos que colmaron ambos salones.

Vestida de manera similar al acto de lanzamiento del espacio en el estadio de Arsenal, con calzas y ropa en tonos paste, la ex presidenta arremetió contra Bullrich: “No puedo dejar de mencionar al candidato del Presidente (Mauricio Macri) y de la gobernadora (María Eugenia Vidal), quien no ha hecho bien su trabajo como ministro de Educación”.

“Miren lo que está pasando con quienes decían que era el mejor ministro de Educación de la Argentina, ahora lo tienen que esconder y callar la boca, porque espanta miles”, sentenció la ex mandataria.

En referencia a la frase de Bullrich en la que destaca como un hecho positivo de la gestión que “haya un pibe preso por semana”, Cristina Kirchner sostuvo que “hay momentos donde la gente muestra su matriz de pensamiento” en donde “hay prejuicios que son creencias que están equivocadas”.

Basándose en esas declaraciones del ex funcionario nacional y la situación de la sede universitaria “fantasma” porque desde el Ministerio de Educación de la Nación no giró la partida presupuestaria para el sueldo de los docentes, la ex mandataria le envió un mensaje directo a los vecinos de La Matanza, que superan el millón de electores habilitados para los próximos comicios primarios.

“Este domingo La Matanza tiene que con su voto abrir este lugar para su gente, para sus pibes”, pidió Cristina a los vecinos y militantes que miraron el discurso por pantallas LED y vivaron las palabras de su líder política.

En un recinto pequeño, Cristina Kirchner apuntó a conquistar el voto de los indecisos y también de aquellos que están desilusionados con la gestión del Gobierno y los convocó a “volver a reconstruir con el voto la dignidad del pueblo” porque “después de escuchar a la gente en esta campaña el diagnóstico es dramático porque en el país hemos retrocedido”.

Desde arriba de una pequeña tarima donde también estuvieron acompañándola los precandidatos junto a jóvenes estudiantes de universidades del conurbano bonaerense, la ex jefa de Estado sostuvo que “es cierto que la gente esta nerviosa, pero no por el aumento del dólar o las elecciones sino porque no llega a fin de mes”.

Y continuó el mensaje para los que no la están pasando mal: “A la hora de votar, miren a su alrededor, escuchen y sepan que hay millones que la están pasando mal”.

A pesar de que los organizadores buscaron que el acto sea igual a las actividades proselitistas pequeñas que realizó la precandidata a senadora durante esta campaña que estuvo alejada de la liturgia peronista, la situación comenzó a desbordarse pasado el mediodía.

Una hora antes del inicio del acto de cierre un grupo de militantes kirchneristas ingresaron a golpe de puño por la puerta asignada a la prensa que por primera vez volvió a ser convocada a un evento, pero sufrió varios inconvenientes para poder realizar su tarea.

La jornada, ya no era igual al resto de las actividades proselitista, y el final con los cánticos de “vamos a volver”; “no nos han vencido”; o la marcha peronista lo confirmaron para satisfacción de uno de los precandidatos que al irse gritó: “La Matanza es peronista”.

Entre los presentes solo se destacaron dos dirigentes que no eran candidatos como el diputado y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, ya que los intendentes peronistas no estuvieron invitados al cierre de la campaña.