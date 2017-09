Cristina sobre la tragedia de Once: “el motorman no frenó”

La ex presidenta y candidata a senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, dijo hoy que el motivo de la tragedia ferroviaria ocurrida en Once fue que “no frenó el motorman” y deslindó a su gobierno de responsabilidad sobre el accidente de 2012.

En una extensa entrevista este mediodía con el periodista Samuel “Chiche” Gelblung en el canal de cable Crónica, la ex mandataria se refirió a la tragedia de Once un día después de que el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Julio De Vido, comenzó a enfrentar un juicio oral y público por su presunta responsabilidad en el hecho.

La ex presidenta contó que recientemente se reunió con el padre de una de las víctimas de la tragedia, Raúl García, y dijo compartir con él la mirada que tiene sobre lo sucedido.

“El motorman no frenó y sí lo había hecho en todas las estaciones anteriores. Si vos no frenás y te estrellás, bueno… Fue una tragedia brutal, terrible”, sostuvo la ex mandataria.

En ese sentido, Fernández de Kirchner aseguró que -cuando ocurrió el accidente que dejó 51 muertos, el 22 de febrero del 2012- recibió a los familiares, y sostuvo que fueron ayudados “en todo lo que pudimos, consiguiéndoles trabajo en Anses y PAMI, con sus estudios, en temas de salud”.

“Tuvimos más de ocho reuniones. Los recibíamos de a grupos”, contó la candidata a senadora.