Cristina lloró al hablar del caso de José López: “Creo que lo odié”

La candidata a senadora nacional por Unidad Popular, Cristina Fernández, dijo hoy que sintió “odio” hacia el ex funcionario kirchnerista José López cuando fue detenido tirando bolsos con 9 millones de dólares a un convento y pidió saber “quién le entregó” el dinero.

“Fue una cosa muy fuerte, yo estaba en Calafate y cuando vinieron a contarme no alcanzaba a comprender la escena. Me parecía brutal. No entendía qué había pasado. Después tuve un gran enojo; luego me vino una cosa de tristeza, de angustia, y pensé en los pibes que habíamos incorporado a la política”, señaló en una entrevista en Infobae con el periodista Luis Novaresio.

“Siempre quisiera saber cuándo, quién le entregó ese dinero. Me cuesta creer que todavía, frente a fajos de dinero termosellados, numerados, que se pueden identificar, todavía la Justicia no haya determinado quién se lo dio y cuándo se lo dio”, amplió.

“Es imprescindible encontrar el hilo de quién y cuándo se lo dio, me resulta inaceptable que la Justicia y los peritos no hayan podido determinar; montañas de dinero, como la que apareció en Brasil. El hilo que une el corruptor y el corrupto”, señaló, y reconoció: “Lo odié en ese momento a López, como pocas cosas odié en la vida”.

Por otro lado, y ante la consulta sobre si conocía el accionar de López, la ex mandataria afirmó que “es muy difícil estar en la vida de los funcionarios”. “¿Podría Macri decir que sabe lo que hace cada funcionario? Es imposible, está mintiendo si dice lo contrario y se va a equivocar. Es imposible saber lo que hace cada funcionario. A mí me costó reaccionar, yo no podía creer lo que pasaba”, expresó.