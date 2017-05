Cristina Kirchner sugirió que no será candidata en las próximas elecciones

La ex presidenta Cristina Kirchner sugirió este jueves que no será candidata en las próximas elecciones al señalar que “que no le interesa” volver a tener un cargo, como le pidieron desde las gradas del auditorio porteño del sindicato de docentes privados Sadop, donde compartió un acto con sindicalistas.

“Tenemos que pensar en una reconstrucción de la Argentina y me excluyo para que nadie se confunda”, dijo la ex mandataria, quien, al responder a un mensaje desde la tribuna, de la que le gritaron “¡Tenés que volver Cristina”!, aseguró: “No me interesa. He sido dos veces presidenta y he tenido los honores más grandes. Para mí, lo importante es que vuelvan ustedes, los que trabajan, los jóvenes, los que quieren al país”.

La ex mandataria, quien tiene previsto iniciar mañana un viaje a Europa, dijo que decidió acortar ese periplo porque, según afirmó, no puede permanecer 14 días fuera del país en la actual coyuntura.

Así, explicó, no asistirá a la Universidad de Oxford (Inglaterra), una decisión que justificó por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició con el 2×1 a un condenado por delitos de lesa humanidad.

“No puedo estar dos semanas afuera y no estar apoyando en el país con lo que pasó ayer (fallo de la Corte). Siento que no puedo estar tanto tiempo afuera. Quiero estar aquí ayudando con ideas y organización porque entiendo que esta decisión (de la Corte) tiene que ser revertible porque no quiero vivir en un país donde los genocidas caminen libres”, afirmó la ex mandataria, quien llamó a todos los partidos políticos a “revertir” la sentencia del tribunal superior.

En el acto, que se extendió durante más de una hora, la ex mandataria volvió a pronunciar un largo discurso, en el que repasó varios temas, además del reciente fallo de la Corte, entre ellos la unidad del movimiento obrero, la situación económica del país y a su futuro político.

“Quiero ser la que más ayude a lograr la unidad y la reconstrucción de una Argentina que incluya socialmente, sea democrática y sin violencia simbólica”, agregó.

“Creo sinceramente y apelo a los dirigentes políticos para que nuestros hijos no vivan en el mismo país que vivimos nosotros. Esta no es una cuestión de un espacio político y por eso los convoco a todos para que logremos revertir el fallo de la Corte”, remarcó.

Con la voz quebrada, Cristina Kirchner también recordó lo que en materia de derechos humanos hizo su fallecido esposo y ex presidente, Néstor Kirchner, y señaló que “mucha gente que votó a los que gobiernan hoy el país, no está de acuerdo con este fallo de la Corte”.

La ex mandataria, además, indicó que “si pueden cambiar tan fácilmente una doctrina de derechos humanos, una juridisprudencia internacional y nacional, ¿qué creen que van a hacer con los otros derechos?”.

Afirmó también que el Gobierno “va a ir por los sindicatos porque necesariamente tienen que bajar el precio de los salarios y después de las elecciones van a ir por el sistema jubilatorio”.

En sus críticas a la administración del presidente Mauricio Macri, la ex jefa de Estado dijo que “esta gente no quiere a los trabajadores, no quiere a los dirigentes sindicales porque estigmatizan a todos los que no acatan las decisiones del Gobierno. Estamos ante un Gobierno de patrones y no de partidos políticos”.

Y concluyó, aludiendo a la situación social y el endeudamiento estatal: “No han cumplido ninguna promesa de campaña. La cosa viene cada vez peor”.

