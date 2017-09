Cristina Kirchner: “En Argentina no hay estado de derecho”

La ex presidenta y candidata a senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, consideró hoy que “en Argentina no hay Estado de derecho” ni “una justicia imparcial” pero aseguró que el gobierno de Mauricio Macri “no es una dictadura”.

La afirmación surgió cuando el periodista Luis Novaresio le preguntó sobre la democracia en Venezuela, en una entrevista a Infobae.

“La democracia está en emergencia en toda Latinoamérica. Me parece que la elección de Venezuela únicamente como un leading case en donde no hay democracia, y en todo el resto de la región funciona la democracia, es una falacia”.

“Si empezamos por México, por ejemplo, este año asesinaron a 44 colegas suyos, periodistas. Hay violencia institucional, violencia física, gente que desaparece y miles de muertos”.

“En Venezuela, con todas las dificultades de un un país dividido y partido en dos, donde hay severos enfrentamientos, y donde no contribuye para nada que azucemos de un lado y del otro. Soy de las que piensan que elegir un solo país y cargar sobre ese, por una cuestión que evidentemente no se hace con otros países donde hay muchísima violencia, donde desaparece gente, donde el Estado también ejerce una violencia muy fuerte… le voy a ser sincera, yo creo que la democracia está en emergencia en toda América Latina”.

“Me parece que la elección de Venezuela únicamente como un leading case en donde no hay democracia, y en todo el resto de la región funciona la democracia, es una falacia. Cuando veo en Brasil el juicio de destitución de Dilma Rousseff, cuando veo en Argentina, porque… ¿En Venezuela hay presos políticos? Sí. ¿En Argentina hay presos políticos?”

-No, que yo conozca no.

-¿Y Milagro Sala no te parece una presa política?

-No.

-Ah, bueno, yo creo que en Argentina también hay presos políticos. Creo que hay persecución política, se intervienen sindicatos, el Presidente a todo aquel que no piense como él, sea un abogado laborista, un juez laborista, un sindicalista, un opositor, lo considera mafioso.

-¿Siente que hay una dictadura en Argentina?

-No estoy diciendo… no pongas palabras en mi boca. Estoy diciendo que hay también una mesa judicial. Tomó estado publico que hay una mesa judicial que integra el Presidente, con el jefe de Gabinete, el ministro de Justicia y otro abogado integrante del Gobierno. No me parece muy democrático, ni muy de divisiones de poderes que haya una mesa judicial. Hubiera sido un escándalo esto si hubiera trascendido que en mi gobierno yo presidía una mesa judicial. El otro día vimos cómo en el Consejo de la Magistratura se secuestró el juramento de un senador de la oposición para una mayoría ficticia, artificial, en el Consejo de la Magistratura. Hay persecución.

A ver, Maduro echó a la procuradora; bueno, acá también quieren echar a la procuradora fiscal. Entonces me parece que no se puede tomar una medida de una manera según sea un gobierno que es de izquierda o populista, y si el gobierno es de derecha y como a mí me gusta está bien todo lo que hace.

-¿Hay Estado de derecho en Venezuela?

-Posiblemente esté muy cuestionable el Estado de derecho en Venezuela. Porque hay un estado de división y de fractura en la sociedad muy fuerte. Y esto es lo que tenemos que tratar de evitar en la Argentina. Cuando hay una fractura tan grande en la sociedad, donde se parte al medio y uno opina que lo otro es horrible y hay que suprimirlo, y la otra mitad se siente agredida y también opina lo mismo de la otra mitad, nunca nada es bueno. Y agregar más leña a eso y catalogarlo me parece fuerte. No digo que todo es maravilloso. Pero cuando calificamos y analizamos tenemos que tener el mismo parámetro. No puede ser que lo que nos parece una persecución política allá, acá nos parezca que no es una persecución política.

Maduro echó a la procuradora; bueno, acá también quieren echar a la procuradora fiscal

-Para ser gráficos, la frase “Macri basura, vos sos la dictadura” …

-No la comparto.

-¿Hay dictadura en la Argentina?

-Te dije que no.

–¿Y en Venezuela hay Estado de derecho?

-En Venezuela no hay Estado de derecho y en Argentina tampoco hay Estado de derecho. A ver, tenemos hace 42 días un desaparecido y nadie ha dicho absolutamente nada, nadie se hace cargo de nada, y la última vez que a esa persona se la vio hubo un operativo de seguridad encabezado por la Gendarmería. Acá el Presidente sale por televisión diciendo que la procuradora se tiene que ir, tiene que renunciar; sale el Presidente diciendo que a los jueces que no fallen como él quiere los van a cambiar. Secuestran el juramento de un senador de la oposición, faltó que lo encerraran en el baño. ¿Vos imaginás que, por ejemplo, el día de mañana encerrar dos diputados en el baño, que se vote una ley y que después salen del baño? No estamos bien en Estado de derecho en la república.

-¿En Argentina no hay Estado de derecho?

-No, no tenemos una Justicia imparcial tampoco. No tenemos una Justicia confiable. Está severamente cuestionado el Estado de derecho en Argentina.

Fuente: Infobae